Гепатит D вызывает дефектный РНК-вирус (дельта-агент), который способен к репликации только при наличии вируса гепатита В. Он встречается в виде коинфекции острого гепатита В или в виде суперинфекции при хроническом гепатите В, хотя и нечасто.
(См. также Причины гепатита [Causes of Hepatitis], Обзор острого вирусного гепатита [Overview of Acute Viral Hepatitis] и Обзор хронических гепатитов [Overview of Chronic Hepatitis]).
Гепатит D, как правило, передается парентеральным путем или через контакт слизистой с инфицированной кровью или другими биологическими жидкостями. Инфицированные гепатоциты содержат дельта частицы, покрытые поверхностным антигеном гепатита B (HBsAg).
Распространенность гепатита D (ВГD) широко варьирует в различных географических зонах, c эндемическими очагами в некоторых странах. Относительным фактором риска является употребление инъекционных наркотиков, но ВГD, в отличие от гепатита В (ВГВ), не часто встречается среди представителей МСМ-сообщества (мужчин, практикующих секс с мужчинами).
Симптомы и признаки гепатита D
Острый гепатит D обычно проявляется как:
Необычно тяжелый острый гепатит В (коинфекция)
Обострение у хронических носителей ВГВ (суперинфекция)
Относительно агрессивное течение хронического вирусного гепатита В
Диагностика гепатита D
Серологическое тестирование
При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту). Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С:
иммуноглобулин класса М антитела к вирусу гепатита А (анти-HAV-IgM)
Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)
Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)
Антитела к вирусу гепатита C (анти-ВГС) и полимеразная цепная реакция РНК вируса гепатита С (ВГС-РНК)
Если серологические исследования на гепатит В подтверждают инфекцию и она сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями, необходимо определить уровни антител к ВГD (анти-ВГD). Анти-ВГD предполагают активную инфекцию. Они могут не определяться в течение нескольких недель после острого заболевания.
Лечение гепатита D
Поддерживающая терапия
Лечение, позволяющее ослабить острый вирусный гепатит, включая гепатит D не разработано. Рекомендуется исключение алкоголя, поскольку он может вызывать повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования.
Единственным препаратом, широко рекомендуемым для лечения хронического гепатита D, является интерферон-альфа, хотя, по-видимому, пегилированный интерферон-альфа является столь же эффективным. Рекомендуется лечение в течение 1 года, хотя эффективность более длительных курсов лечения не была установлена. В Европе для лечения гепатита D доступен булевиртид. Лечение гепатита D также базируется на клинических исследованиях. Гепатит B следует лечить независимо от гепатита D.
Профилактика гепатита D
Иммунопрофилактика гепатита D не разработана. Однако профилактика инфекционного гепатита B автоматически служит профилактикой для инфекционного гепатита D.
Основные положения
Гепатит D возникает только с гепатитом В.
Подозрение на гепатит D возникает в тяжелых случаях гепатита или при ухудшении симптомов хронического гепатита В.
Лечение и профилактика инфекции проводится так же как при гепатите В.