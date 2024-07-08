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Гепатит D

Авторы:Sonal Kumar, MD, MPH, Weill Cornell Medical College
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Гепатит D вызывает дефектный РНК-вирус (дельта-агент), который способен к репликации только при наличии вируса гепатита В. Он встречается в виде коинфекции острого гепатита В или в виде суперинфекции при хроническом гепатите В, хотя и нечасто.

(См. также Причины гепатита [Causes of Hepatitis], Обзор острого вирусного гепатита [Overview of Acute Viral Hepatitis] и Обзор хронических гепатитов [Overview of Chronic Hepatitis]).

Гепатит D, как правило, передается парентеральным путем или через контакт слизистой с инфицированной кровью или другими биологическими жидкостями. Инфицированные гепатоциты содержат дельта частицы, покрытые поверхностным антигеном гепатита B (HBsAg).

Распространенность гепатита D (ВГD) широко варьирует в различных географических зонах, c эндемическими очагами в некоторых странах. Относительным фактором риска является употребление инъекционных наркотиков, но ВГD, в отличие от гепатита В (ВГВ), не часто встречается среди представителей МСМ-сообщества (мужчин, практикующих секс с мужчинами).

Симптомы и признаки гепатита D

Острый гепатит D обычно проявляется как:

Диагностика гепатита D

  • Серологическое тестирование

При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту). Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С:

  • иммуноглобулин класса М антитела к вирусу гепатита А (анти-HAV-IgM)

  • Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

  • Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)

  • Антитела к вирусу гепатита C (анти-ВГС) и полимеразная цепная реакция РНК вируса гепатита С (ВГС-РНК)

Если серологические исследования на гепатит В подтверждают инфекцию и она сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями, необходимо определить уровни антител к ВГD (анти-ВГD). Анти-ВГD предполагают активную инфекцию. Они могут не определяться в течение нескольких недель после острого заболевания.

Лечение гепатита D

  • Поддерживающая терапия

Лечение, позволяющее ослабить острый вирусный гепатит, включая гепатит D не разработано. Рекомендуется исключение алкоголя, поскольку он может вызывать повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования.

Единственным препаратом, широко рекомендуемым для лечения хронического гепатита D, является интерферон-альфа, хотя, по-видимому, пегилированный интерферон-альфа является столь же эффективным. Рекомендуется лечение в течение 1 года, хотя эффективность более длительных курсов лечения не была установлена. В Европе для лечения гепатита D доступен булевиртид. Лечение гепатита D также базируется на клинических исследованиях. Гепатит B следует лечить независимо от гепатита D.

Профилактика гепатита D

Иммунопрофилактика гепатита D не разработана. Однако профилактика инфекционного гепатита B автоматически служит профилактикой для инфекционного гепатита D.

Основные положения

  • Гепатит D возникает только с гепатитом В.

  • Подозрение на гепатит D возникает в тяжелых случаях гепатита или при ухудшении симптомов хронического гепатита В.

  • Лечение и профилактика инфекции проводится так же как при гепатите В.

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