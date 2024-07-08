Серологическое тестирование

При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту). Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С:

иммуноглобулин класса М антитела к вирусу гепатита А (анти-HAV-IgM)

Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)

Антитела к вирусу гепатита C (анти-ВГС) и полимеразная цепная реакция РНК вируса гепатита С (ВГС-РНК)

Если серологические исследования на гепатит В подтверждают инфекцию и она сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями, необходимо определить уровни антител к ВГD (анти-ВГD). Анти-ВГD предполагают активную инфекцию. Они могут не определяться в течение нескольких недель после острого заболевания.