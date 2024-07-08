Гепатит А вызывает РНК-вирус, передающийся энтерально, который у детей старшего возраста и взрослых вызывает типичные симптомы вирусного гепатита, в том числе анорексию, недомогание и желтуху. У маленьких детей может протекать бессимптомно. В странах с адекватными и эффективными системами водоснабжения и канализации фульминантный гепатит и смерть встречаются редко. Не переходит в хронический гепатит. Диагноз ставится на основании исследования антител. Лечение носит поддерживающий характер. Вакцинация и уже перенесенная инфекция являются защитными факторами.

(См. также Причины гепатита (Causes of Hepatitis) и Обзор острого вирусного гепатита (Overview of Acute Viral Hepatitis)).

Вирус гепатита A является одноцепочным РНК пикорнавирусом. Он служит наиболее частой причиной острого вирусного гепатита и у детей и у подростков.

В некоторых странах > 75% взрослых инфицированны ВГA (1, 2). В Соединенных Штатах в 2018 году было зарегистрировано 12 474 случая, и, по оценкам, произошло около 24 900 случаев. (Многие случаи не распознаются или не сообщаются [3]) Во всем мире ежегодно регистрируется 1,4 миллионов случаев гепатита А (1).

ВГА распространяется в основном фекально-оральным путем и, таким образом, связан с плохой санитарией и гигиеной. Развиваются эпидемии, передающиеся через воду и пищевые продукты, особенно в странах, где нет адекватных и эффективных систем водоснабжения и канализации. Употребление зараженных сырых моллюсков иногда служит причиной острого гепатита А. Спорадические случаи также распространены, как правило, передача вируса происходит от человека к человеку.

Обесцвечивание кала при вирусе обычно происходит до развития симптомов и проходит через несколько дней после их развития. Таким образом, с момента появления клинических симптомов инфективность пациента уже заканчивается.

ВГА не является известным хроническим бактерионосителем и не вызывает хронический гепатит или цирроз печени.

Симптомы и признаки гепатита А У детей < 6 лет в 70% случаев инфекция гепатита А протекает бессимптомно, при симптоматическом течении болезни желтуха проявляется редко. В отличие от детей, у большинства подростков и взрослых возникают типичные проявления вирусного гепатита, в том числе потеря аппетита, недомогание, лихорадка, тошнота и рвота. Желтуха возникает в более 70% случаев. Проявления обычно исчезают спустя 2 месяца, но у некоторых пациентов симптомы могут присутсвовать до 6 месяцев. Некоторые пациенты имеют длительный холестаз (холестатический гепатит) вследствие гепатита А; холестатический гепатит характеризуется выраженной желтухой с зудом, длительной лихорадкой, потерей веса, диареей и недомоганием. Острый гепатит А обычно заканчивается полным выздоровлением. Фульминантный гепатит встречается редко.

Диагностика гепатита А Серологическое тестирование При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту). Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С: Антитела к ВГA класса IgM (анти-HAV-IgM)

Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)

Антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV) и РНК-вирусу гепатита С (HCV-RNA) Острый гепатит А диагностируют, если исследование на антитела класса IgM к ВГА является положительным. Чтобы отличить острую форму заболевания от уже перенесенного заболевания, проводят исследование на выявление антител класса IgG к вирусу гепатиту А (IgG анти-HAV) (см. таблицу Серологический анализ на гепатит А). Положительный результат на антитела IgG к ВГА предполагает ранее перенесённую инфекцию ВГА или приобретенный иммунитет. При гепатита А нет дальнейших исследований. ВГA присутствует в сыворотке только в острой фазе и не может быть обнаружен клинически доступными анализами. Антитела класса IgM обычно образуются в начале заболевания с пиковыми значениями примерно через 1–2 недели. после появления желтухи. Их концентрация уменьшается в течение нескольких последующих недель, после чего образуются защитные антитела класса IgG (анти-ВГA IgG), которые обычно сохраняются на всю жизнь. Таким образом, антитела класса IgM являются маркером острой инфекции, тогда как антитела класса IgG означают предшествующий контакт с ВГA и устойчивость к возвратной инфекции. Таблица Серологическая диагностика гепатита А Таблица Другие исследования Печеночные пробы необходимы в том случае, если они ранее не проводились. Они включают определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы в сыворотке крови. Для оценки функций печени также необходимо провести и другие исследования; они включают сывороточный альбумин, билирубин и протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО).

Лечение гепатита А Поддерживающая терапия Лечение, позволяющее ослабить острый вирусный гепатит, включая гепатит А, не разработано. Рекомендуется исключение алкоголя, поскольку он может вызывать повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования. При холестатическом гепатите прием холестирамина в дозе 8 г 1–2 раза в день перорально может уменьшить кожный зуд. О новых случаях вирусных гепатитах A необходимо сообщать в соответствующее регуляторные органы (местные органы или органы уровня штата).

Профилактика гепатита А Соблюдение правил личной гигиены помогает предотвратить фекально-оральную передачу гепатита А. Рекомендуется барьерная защита, однако изоляция пациентов лишь незначительно уменьшает распространение ВГА. Загрязненные поверхности в доме пациентов могут быть очищены с помощью разбавленного бытового хлора. Вакцинация (См. также Вакцина против гепатита А [HерA]). Вакцина против гепатита А рекомендуется для всех детей, начиная с 1 года, с введением повторной дозы через 6–18 месяцев после первой (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: График иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Первичная вакцинация от ВГА (см. также Программа иммунизации взрослых) должна проводится для взрослых с повышенным риском, включая: Путешественников в страны с высокой или промежуточной эндемичностью ВГА

Сотрудников диагностических лабораторий

Мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами

Людей, которые используют инъекционные или неинъекционные запрещенные препараты

Лиц с хроническими заболеваниями печени (в том числе с хроническим гепатитом С), так как они подвергаются повышенному риску развития фульминантного гепатита из-за ВГA

Людей, которые планируют непосредственные контакты с ребенком после международного усыновления, в течение первых 60 дней после прибытия из страны с высокой или средней эндемичностью ВГА

Люди, которые не имеют постоянного жилья или бездомные Также первичная профилактика ВГA может рассматриваться для сотрудников детских садов и для военнослужащих. Ранее путешественникам советовали вакцинироваться против гепатита А за менее чем за 2 недели до поездки. Тем, кто уезжает менее чем через 2 недели, следует вводить стандартный иммуноглобулин. Исходя из последних данных, иммуноглобулин нужен только для пожилых путешественников и туристов с хроническим поражением печени или с другим хроническими заболеваниями (1). Постконтактная профилактика Постконтактная профилактика должна быть проведена для лиц, подвергшихся воздействию вируса гепатита А в течение последних 2 недель (например, для членов семьи или сексуальных партнеров), которые ранее не были вакцинированы (1). Здоровым невакцинированным пациентам в возрасте ≥ 1 года однократная доза вакцины против гепатита А вводится как можно скорее после заражения. Серия вакцин против гепатита А должна быть завершена второй дозой по крайней мере через 6 месяцев после первой дозы для долгосрочной защиты. Пациенты с повышенным риском, особенно с ослабленным иммунитетом или с хроническим заболеванием печени, которые подверглись воздействию вируса гепатита А в течение последних 2 недель и ранее не завершили серию вакцинации против гепатита А, должны получить как иммуноглобулин (0,1 мл/кг), так и вакцину против гепатита А одновременно, но в разные анатомические участки (например, в разные конечности), как можно скорее после контакта (1). Справочные материалы по профилактике 1. Centers for Disease Control: Hepatitis A. CDC Yellow Book. 2024. Accessed June 13, 2024.

Основные положения Вирус гепатита А является наиболее частой причиной острого вирусного гепатита. Он распространяется фекально-оральным путем.

У детей < 6 лет может протекать бессимптомно. У подростков и взрослых, как правило, вызывает анорексию, недомогание, и желтуху.

Хронический гепатит, цирроз печени и рак при гепатите A не возникает, фульминантный гепатит развивается редко.

Проводится поддерживающее лечение.

Плановая вакцинация рекомендуется для всех, начиная с возраста 1 г.

Следует вакцинировать людей из группы риска (например, путешественников в эндемичные районы, сотрудников лабораторий) и проводить постконтактную профилактику тем, кто ранее не был вакцинирован.