Гепатит А вызывает РНК-вирус, передающийся энтерально, который у детей старшего возраста и взрослых вызывает типичные симптомы вирусного гепатита, в том числе анорексию, недомогание и желтуху. У маленьких детей может протекать бессимптомно. В странах с адекватными и эффективными системами водоснабжения и канализации фульминантный гепатит и смерть встречаются редко. Не переходит в хронический гепатит. Диагноз ставится на основании исследования антител. Лечение носит поддерживающий характер. Вакцинация и уже перенесенная инфекция являются защитными факторами.
(См. также Причины гепатита (Causes of Hepatitis) и Обзор острого вирусного гепатита (Overview of Acute Viral Hepatitis)).
Вирус гепатита A является одноцепочным РНК пикорнавирусом. Он служит наиболее частой причиной острого вирусного гепатита и у детей и у подростков.
В некоторых странах > 75% взрослых инфицированны ВГA (1, 2). В Соединенных Штатах в 2018 году было зарегистрировано 12 474 случая, и, по оценкам, произошло около 24 900 случаев. (Многие случаи не распознаются или не сообщаются [3]) Во всем мире ежегодно регистрируется 1,4 миллионов случаев гепатита А (1).
ВГА распространяется в основном фекально-оральным путем и, таким образом, связан с плохой санитарией и гигиеной. Развиваются эпидемии, передающиеся через воду и пищевые продукты, особенно в странах, где нет адекватных и эффективных систем водоснабжения и канализации. Употребление зараженных сырых моллюсков иногда служит причиной острого гепатита А. Спорадические случаи также распространены, как правило, передача вируса происходит от человека к человеку.
Обесцвечивание кала при вирусе обычно происходит до развития симптомов и проходит через несколько дней после их развития. Таким образом, с момента появления клинических симптомов инфективность пациента уже заканчивается.
ВГА не является известным хроническим бактерионосителем и не вызывает хронический гепатит или цирроз печени.
Общие справочные материалы
1. World Health Organization (WHO): Hepatitis A. Accessed May 8, 2024.
2. Migueres M, Lhomme S, Izopet J: Hepatitis A: Epidemiology, high-risk groups, prevention and research on antiviral treatment. Viruses 13(10):1900, 2021. doi: 10.3390/v13101900
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Resources for Health Care Professionals. Accessed May 8, 2024.
Симптомы и признаки гепатита А
У детей < 6 лет в 70% случаев инфекция гепатита А протекает бессимптомно, при симптоматическом течении болезни желтуха проявляется редко. В отличие от детей, у большинства подростков и взрослых возникают типичные проявления вирусного гепатита, в том числе потеря аппетита, недомогание, лихорадка, тошнота и рвота. Желтуха возникает в более 70% случаев.
Проявления обычно исчезают спустя 2 месяца, но у некоторых пациентов симптомы могут присутсвовать до 6 месяцев. Некоторые пациенты имеют длительный холестаз (холестатический гепатит) вследствие гепатита А; холестатический гепатит характеризуется выраженной желтухой с зудом, длительной лихорадкой, потерей веса, диареей и недомоганием.
Острый гепатит А обычно заканчивается полным выздоровлением. Фульминантный гепатит встречается редко.
Диагностика гепатита А
Серологическое тестирование
При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту).
Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С:
Антитела к ВГA класса IgM (анти-HAV-IgM)
Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)
Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)
Антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV) и РНК-вирусу гепатита С (HCV-RNA)
Острый гепатит А диагностируют, если исследование на антитела класса IgM к ВГА является положительным. Чтобы отличить острую форму заболевания от уже перенесенного заболевания, проводят исследование на выявление антител класса IgG к вирусу гепатиту А (IgG анти-HAV) (см. таблицу Серологический анализ на гепатит А). Положительный результат на антитела IgG к ВГА предполагает ранее перенесённую инфекцию ВГА или приобретенный иммунитет. При гепатита А нет дальнейших исследований.
ВГA присутствует в сыворотке только в острой фазе и не может быть обнаружен клинически доступными анализами.
Антитела класса IgM обычно образуются в начале заболевания с пиковыми значениями примерно через 1–2 недели. после появления желтухи. Их концентрация уменьшается в течение нескольких последующих недель, после чего образуются защитные антитела класса IgG (анти-ВГA IgG), которые обычно сохраняются на всю жизнь. Таким образом, антитела класса IgM являются маркером острой инфекции, тогда как антитела класса IgG означают предшествующий контакт с ВГA и устойчивость к возвратной инфекции.
Серологическая диагностика гепатита А
Маркер
Острый инфекционный ВГA
Предшествующая инфекция ВГA или вакцинация*
Антитела класса IgM к вирусу гепатита A
+
−
IgG анти-ВГA
−
+
* ВГA не вызывает хронический гепатит.
ВГA= означает вирус гепатита А, анти-ВГA IgM=означает антитела класса IgM к ВГA.
Другие исследования
Печеночные пробы необходимы в том случае, если они ранее не проводились. Они включают определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы в сыворотке крови.
Для оценки функций печени также необходимо провести и другие исследования; они включают сывороточный альбумин, билирубин и протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО).
Лечение гепатита А
Поддерживающая терапия
Лечение, позволяющее ослабить острый вирусный гепатит, включая гепатит А, не разработано. Рекомендуется исключение алкоголя, поскольку он может вызывать повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования.
При холестатическом гепатите прием холестирамина в дозе 8 г 1–2 раза в день перорально может уменьшить кожный зуд.
О новых случаях вирусных гепатитах A необходимо сообщать в соответствующее регуляторные органы (местные органы или органы уровня штата).
Профилактика гепатита А
Соблюдение правил личной гигиены помогает предотвратить фекально-оральную передачу гепатита А. Рекомендуется барьерная защита, однако изоляция пациентов лишь незначительно уменьшает распространение ВГА.
Загрязненные поверхности в доме пациентов могут быть очищены с помощью разбавленного бытового хлора.
Вакцинация
(См. также Вакцина против гепатита А [HерA]).
Вакцина против гепатита А рекомендуется для всех детей, начиная с 1 года, с введением повторной дозы через 6–18 месяцев после первой (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: График иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Первичная вакцинация от ВГА (см. также Программа иммунизации взрослых) должна проводится для взрослых с повышенным риском, включая:
Путешественников в страны с высокой или промежуточной эндемичностью ВГА
Сотрудников диагностических лабораторий
Мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами
Людей, которые используют инъекционные или неинъекционные запрещенные препараты
Лиц с хроническими заболеваниями печени (в том числе с хроническим гепатитом С), так как они подвергаются повышенному риску развития фульминантного гепатита из-за ВГA
Людей, которые планируют непосредственные контакты с ребенком после международного усыновления, в течение первых 60 дней после прибытия из страны с высокой или средней эндемичностью ВГА
Люди, которые не имеют постоянного жилья или бездомные
Также первичная профилактика ВГA может рассматриваться для сотрудников детских садов и для военнослужащих.
Ранее путешественникам советовали вакцинироваться против гепатита А за менее чем за 2 недели до поездки. Тем, кто уезжает менее чем через 2 недели, следует вводить стандартный иммуноглобулин. Исходя из последних данных, иммуноглобулин нужен только для пожилых путешественников и туристов с хроническим поражением печени или с другим хроническими заболеваниями (1).
Постконтактная профилактика
Постконтактная профилактика должна быть проведена для лиц, подвергшихся воздействию вируса гепатита А в течение последних 2 недель (например, для членов семьи или сексуальных партнеров), которые ранее не были вакцинированы (1).
Здоровым невакцинированным пациентам в возрасте ≥ 1 года однократная доза вакцины против гепатита А вводится как можно скорее после заражения. Серия вакцин против гепатита А должна быть завершена второй дозой по крайней мере через 6 месяцев после первой дозы для долгосрочной защиты.
Пациенты с повышенным риском, особенно с ослабленным иммунитетом или с хроническим заболеванием печени, которые подверглись воздействию вируса гепатита А в течение последних 2 недель и ранее не завершили серию вакцинации против гепатита А, должны получить как иммуноглобулин (0,1 мл/кг), так и вакцину против гепатита А одновременно, но в разные анатомические участки (например, в разные конечности), как можно скорее после контакта (1).
Справочные материалы по профилактике
1. Centers for Disease Control: Hepatitis A. CDC Yellow Book. 2024. Accessed June 13, 2024.
Основные положения
Вирус гепатита А является наиболее частой причиной острого вирусного гепатита. Он распространяется фекально-оральным путем.
У детей < 6 лет может протекать бессимптомно. У подростков и взрослых, как правило, вызывает анорексию, недомогание, и желтуху.
Хронический гепатит, цирроз печени и рак при гепатите A не возникает, фульминантный гепатит развивается редко.
Проводится поддерживающее лечение.
Плановая вакцинация рекомендуется для всех, начиная с возраста 1 г.
Следует вакцинировать людей из группы риска (например, путешественников в эндемичные районы, сотрудников лабораторий) и проводить постконтактную профилактику тем, кто ранее не был вакцинирован.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): ресурсы по гепатиту А для медицинских работников: этот ресурс содержит обзор данных по гепатиту А (включая диагностику, статистику, пути передачи, факторы риска, симптомы и вакцину против гепатита), а также информацию об использовании иммуноглобулина и связи гепатита с международными поездками. Accessed May 8, 2024.