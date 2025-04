Требования к питанию

Целью хорошего питания является достижение и поддержание оптимального состава тканей тела и так же высокого потенциала для физической и умственной работы. Для сохранения оптимальной массы тела необходимо, чтобы потребление калорий было сбалансировано по сравнению с энерготратами. Энерготраты зависят от возраста, пола, веса (см. таблицу Рекомендованные нормы потребления), физической и метаболической активности. При избыточном потреблении энергии происходит увеличение веса. Если потребление калорий меньше энерготрат, то наблюдается потеря веса.

Суточные потребности в основных пищевых веществах также зависят от возраста, пола, веса и метаболической и физической активности. Каждые 5 лет Совет по продовольствию и питанию Национальной академии (Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences) и Министерство сельского хозяйства США (US Department of Agriculture- USDA) выпускают рекомендации по питанию включающие рекомедуемые нормы потребления (РНП) [dietary reference intakes, DRIs] белков, энергии, некоторых витаминов и минералов (см. также таблицы Рекомендованные нормы потребления [Recommended Dietary Reference Intakes], Рекомендованная суточная норма потребления витаминов [Recommended Daily Intakes for Vitamins] и Руководство по суточному потреблению [Guidelines for Daily Intake]). Для витаминов и минералов, данные по которым доступны в меньшей степени, безопасные и адекватные уровни потребления в настоящее время устанавливаются.

Беременные женщины и младенцы имеют особые потребности в пище.

USDA выпускает журнал MyPlate, который помогает читателям формировать здоровые пищевые привычки и правильно выбирать продукты, отвечающие их индивидуальным потребностям. Рекомендации носят групповой характер на основе возраста, пола и физической активности.

Таблица Общий рекомендованный рацион питанияa для 40-летних с умеренной физической активностьюb Таблица

В целом рекомендуемое потребление уменьшается по мере старения, потому что физическая активность имеет тенденцию уменьшаться, приводя к меньшему количеству энергозатрат.

Выделяют следующие общие рекомендации для взрослых и детей (1):

Придерживайтесь здоровых пищевых привычек в течение всей жизни

Выбирайте и встраивайте в ежедневный рацион продукты питания и напитки, богатые питательными веществами, с учетом личных предпочтений, культурных традиций и соображений бюджета

Сосредоточьтесь на удовлетворении пищевых потребностей с помощью питательных продуктов и напитков, оставайтесь в пределах калорийности

Ограничивайте употребление продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров, насыщенных жиров и натрия, ограничивайте употребление алкогольных напитков

Также очень важно достаточное потребление жидкости.

Приемлемый диапазон распределения макронутриентов для жира составляет 20–35% от общего потребления калорий, и насыщенные жирные кислоты должны составлять < 7%. Излишнее потребление насыщенных жиров способствует атеросклерозу. Замена насыщенных жиров полиненасыщенными жирными кислотами может уменьшить риск развития атеросклероза.

Регулярное использование пищевых добавок не является необходимым или полезным; некоторые добавки могут быть вредны. Например, избыток витамина А может привести к гипервитаминозу, что сопровождается головными болями, остеопорозом и сыпью.