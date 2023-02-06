Требования к питанию

Целью хорошего питания является достижение и поддержание оптимального состава тканей тела и так же высокого потенциала для физической и умственной работы. Для сохранения оптимальной массы тела необходимо, чтобы потребление калорий было сбалансировано по сравнению с энерготратами. Энерготраты зависят от возраста, пола, веса (см. таблицу Рекомендованные нормы потребления), физической и метаболической активности. При избыточном потреблении энергии происходит увеличение веса. Если потребление калорий меньше энерготрат, то наблюдается потеря веса.
Суточные потребности в основных пищевых веществах также зависят от возраста, пола, веса и метаболической и физической активности. Каждые 5 лет Совет по продовольствию и питанию Национальной академии (Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences) и Министерство сельского хозяйства США (US Department of Agriculture- USDA) выпускают рекомендации по питанию включающие рекомедуемые нормы потребления (РНП) [dietary reference intakes, DRIs] белков, энергии, некоторых витаминов и минералов (см. также таблицы Рекомендованные нормы потребления [Recommended Dietary Reference Intakes], Рекомендованная суточная норма потребления витаминов [Recommended Daily Intakes for Vitamins] и Руководство по суточному потреблению [Guidelines for Daily Intake]). Для витаминов и минералов, данные по которым доступны в меньшей степени, безопасные и адекватные уровни потребления в настоящее время устанавливаются.
Беременные женщины и младенцы имеют особые потребности в пище.
USDA выпускает журнал MyPlate, который помогает читателям формировать здоровые пищевые привычки и правильно выбирать продукты, отвечающие их индивидуальным потребностям. Рекомендации носят групповой характер на основе возраста, пола и физической активности.
Общий рекомендованный рацион питанияa для 40-летних с умеренной физической активностьюb
Группы продуктов питания
Количество/день
Мужчины
Женщины
Зерновыеc
9 унций
6 унций
Овощиd
3,5 чашки
2,5 чашки
Фруктыe
2 чашки
2 чашки
Молочные продуктыf
3 чашки
3 чашки
Белокg
6,5 унций
5,5 унций
Маслаh
6 чайн. л.
5 чайн. л.
Расчетное суточное потреблениеi
2600 ккал
2000 ккал
aНеобходимый рацион питания может различаться в зависимости от роста и веса и более точно определяется при контроле изменения массы тела в ответ на изменения в рационе. Количество для мужчин рассчитано на рост 178 см и вес 68 кг. Количество для женщин рассчитано на рост 168 см и вес около 60 кг.
bОт 30 до 60 минут умеренной или сильной физической активности ежедневно (быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, занятия аэробикой).
cПо крайней мере, половина должна быть цельнозерновой. Как правило, 1 унция группы зерен эквивалентна1 ломтику хлеба, 1 чашке готовых к употреблению хлопьев или 0,5 чашки вареных риса, макарон или каши.
dПотребляемые овощи должны быть разнообразными; нужно включать в свой рацион фасоль и горох, темно-зеленые овощи (например, брокколи, зелень, салат-латук, шпинат), оранжевые (например, морковь, сладкий картофель, тыква), крахмалистые (кукуруза, картофель) и другие овощи (спаржа, цветная капуста, грибы, помидоры). Как правило, 1 чашка продуктов овощной группы = 1 чашка сырых или вареных овощей или овощного сока либо 2 чашки свежей листовой зелени.
eКак правило, 1 чашка продуктов фруктовой группы = 1 чашка фруктов или 0,5 чашки сухофруктов. Фруктовый сок в расчет не берется.
fОдна чашка продуктов молочной группы = 1 чашка молока - 8 унций (226 грамм), йогурта или соевого молока (соевый напиток), 1,5 унции (43 г) натурального сыра или 2 унции (57 г) плавленого сыра. Употребляйте 1%-ное или обезжиренное молоко, нежирный творог (1%) или обезжиренный йогурт.
gГруппа белковых продуктов включает в себя мясо, птицу, морепродукты, фасоль, горох, яйца, обработанные соевые продукты, орехи и семена. Как правило, 1 унция (28 г) белковой пищи эквивалентна 1 унции мяса, птицы или рыбы; 0,25 чашки вареной фасоли; 1 яйцу; 1 столовой ложке арахисового масла; или 0,5 унции (14 г) орехов или семян. Выбор мяса и птицы должен быть в пользу обезжиренных продуктов или с низким содержанием жира. Большинство экспертов рекомендуют ограничить потребление красного и обработанного мяса.
h Выбирайте растительные масла, которые находятся в жидком состоянии при комнатной температуре.
iЭти значения являются усредненными; ежедневное потребление калорий значительно варьируется у разных людей.
Adapted from United States Department of Agriculture, MyPlate.
В целом рекомендуемое потребление уменьшается по мере старения, потому что физическая активность имеет тенденцию уменьшаться, приводя к меньшему количеству энергозатрат.
Выделяют следующие общие рекомендации для взрослых и детей (1):
Придерживайтесь здоровых пищевых привычек в течение всей жизни
Выбирайте и встраивайте в ежедневный рацион продукты питания и напитки, богатые питательными веществами, с учетом личных предпочтений, культурных традиций и соображений бюджета
Сосредоточьтесь на удовлетворении пищевых потребностей с помощью питательных продуктов и напитков, оставайтесь в пределах калорийности
Ограничивайте употребление продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров, насыщенных жиров и натрия, ограничивайте употребление алкогольных напитков
Также очень важно достаточное потребление жидкости.
Приемлемый диапазон распределения макронутриентов для жира составляет 20–35% от общего потребления калорий, и насыщенные жирные кислоты должны составлять < 7%. Излишнее потребление насыщенных жиров способствует атеросклерозу. Замена насыщенных жиров полиненасыщенными жирными кислотами может уменьшить риск развития атеросклероза.
Регулярное использование пищевых добавок не является необходимым или полезным; некоторые добавки могут быть вредны. Например, избыток витамина А может привести к гипервитаминозу, что сопровождается головными болями, остеопорозом и сыпью.
Справочные материалы
1. US Department of Health and Human Services and US Department of Agriculture: Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025