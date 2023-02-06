Пищевые добавки и примеси

Химические вещества часто добавляют в продукты, чтобы облегчить их обработку и хранение или усилить их привлекательность. В промышленно произведенных пищевых продуктах разрешено применение только тех пищевых добавок, чья безопасность доказана лабораторными исследованиями.

Часто бывает сложно оценить пользу от применения добавок (например, уменьшение отходов, увеличение разнообразия доступных к употреблению пищевых продуктов, защиту от болезней, передающихся через пищу) по сравнению с рисками при их применении. На­пример, нитрит, который используется в консервированном мясе, предотвращает рост Clostridium botulinum и улучшает запах. Однако нитрит превращается в нитрозамины, которые являются канцеро­генными веществами для животных. С другой стороны, количество нитрита, добавленного в мясные консервы, мало по сравнению с количеством естественных пищевых нитратов, преобразуемых в нитрит слюнными железами. Добавки с витамином C могут уменьшить образование нитрита в желудочно-кишечном тракте.

В редких случаях некоторые пищевые добавки (например, сульфиты) вызывают гиперчувствительность к пище (аллергию). Большинство этих реакций вызвано обычными пищевыми продуктами.