Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей

Питание может обуславливать реакцию организма на лекарственные препараты; с другой стороны, лекарственные препараты могут влиять на питание организма.
Пищевые продукты могут увеличивать, задерживать или уменьшать всасывание лекарственных препаратов. Пищевые продукты ослабляют абсорбцию многих антибиотиков. Они изменять метаболизм лекарств; например, диета с высоким содержанием белка может ускорить метаболизм определенных лекарств, стимулируя цитохром P-450. Употребление в пищу грейпфрутов может ингибировать цитохром P-450 34А, замедляя метаболизм некоторых лекарств (например, амиодарона, карбамазепина, циклоспорина, некоторых блокаторов кальциевых каналов, статинов). Диета, изменяющая бактериальную флору, может заметно воздействовать на общий метаболизм определенных лекарственных препаратов.
Некоторые пищевые продукты влияют на реакцию организма на лекарственные препараты. Например, тирамин, компонент сыра и мощный вазоконстриктор, может вызвать гипертонический криз у некоторых пациентов, которые принимают ингибиторы моноаминооксидазы и употребляют в пищу сыр.
Дефицит нутриентов может повлиять на всасывание и метаболизм лекарственного препарата. Тяжелый дефицит энергии и белка уменьшает концентрацию тканевых ферментов и может негативно влиять на действие лекарственных препаратов, нарушая абсорбцию или связывание белков и вызывая дисфункцию печени. Изменения в желудочно-кишечном тракте могут ослабить абсорбцию и повлиять на действие препарата. Дефицит кальция, магния или цинка может негативно влиять на метаболизм лекарственных препаратов. Дефицит витамина С угнетает активность ферментов, метаболизирующих медикаменты, особенно у пожилых людей.
Многие лекарства влияют на аппетит, всасывание пищи и метаболизм в тканях (см. Влияние некоторых препаратов). Некоторые лекарства (например, метоклопрамид) увеличивают перистальтику желудочно-кишечного тракта, уменьшая абсорбцию пищи. Другие препараты (например, опиоиды, антихолинергические средства) снижают перистальтику желудочно-кишечного тракта. Некоторые лекарственные средства лучше переносятся больными во время приема пищи.
Влияние некоторых лекарственных средств на аппетит, всасывание пищи и обмен веществ
Лекарственные препараты
Эффект
Алкоголь, антигистамины, кортикостероиды, дронабинол, инсулин, мегестрол ацетат, миртазапин, многие психотропные препараты, сульфонилмочевина, гормон щитовидной железы
Усиление аппетита
Некоторые антибиотики, наполнители (метилцеллюлоза, гуаровая камедь), циклофосфамид, дигоксин, глюкагон, индометацин, морфий, флуоксетин
Снижение аппетита
Орлистат
Уменьшает поглощение жира
Октреотид, опиоиды, фенотиазины, антипсихотики второго поколения, фенитоин, пробенецид, тиазидные диуретики, кортикостероиды, варфарин
Повышает уровень глюкозы в крови
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), аспирин, барбитураты, бета-блокаторы, инсулин, ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), пероральные антигипергликемические препараты, фенацетин, фенилбутазон, сульфонамиды
Понижает уровень глюкозы в крови
Аспирин и р-аминосалициловая кислота, L-аспарагиназа, хлортетрациклин, колхицин, декстраны, глюкагон, ниацин, фениндион, статины, сульфинпиразон, трифлуперидол
Понижает уровень липидов в крови
Кортикостероиды коры надпочечников, хлорпромазин, некоторые антипсихотики второго поколения, этанол, соматотропин, оральные контрацептивы (комбинация прогестина и эстрогена), тиоурацил, витамин D
Повышает уровень липидов в крови
Хлорамфеникол, тетрациклин
Понижает белковый метаболизм
Определенные препараты влияют на метаболизм минералов (см. таблицу Возможное влияние лекарственных препаратов на минеральный обмен). Определенные антибиотики (например, тетрациклины) уменьшают абсорбцию железа, так же как и ряд пищевых продуктов (например, овощи, чай, отруби).
Возможное влияние лекарственных препаратов на минеральный обмен
Лекарственные препараты
Эффекты
Диуретики, особенно тиазиды, и кортикостероиды
Могут выводить калий из организма*
Слабительные при повторном использовании
Могут выводить калий*
Кортизол, дезоксикортикостерон и альдостерон†
Вызывают заметное удержание натрия и воды, по крайней мере временно
Сульфонилмочевина и литий
Нарушают механизмы накопления или высвобождения йода из щитовидной железы
Пероральные контрацептивы
Снижают уровень цинка в крови, повышают уровень меди
Некоторые антибиотики (например, тетрациклин)
Уменьшают абсорбцию железа
*При уменьшении уровня калия повышается склонность к дигоксин-индуцированным сердечным аритмиям.
†При приеме преднизона, преднизолона и некоторых других аналогов кортикостероидов наблюдается намного меньшее удержание натрия и воды.
Ряд лекарственных препаратов влияют на абсорбцию и метаболизм витаминов (см. таблицу Возможное влияние лекарственных средств на абсорбцию или метаболизм витаминов).
Возможное влияние лекарственных средств на абсорбцию или метаболизм витаминов
Лекарственные препараты
Эффекты
Этанол
Ухудшает утилизацию тиамина
Изониазид
Препятствует метаболизму ниацина и пиридоксина
Этанол и пероральные контрацептивы
Ингибируют абсорбцию фолатов
Фенитоин, фенобарбитал, примидон или фенотиазины
У большинства больных развивается дефицит фолата (фолиевой кислоты)*, вызванный, вероятно, поражением микросомальных печеночных ферментов, метаболизирующих данные препараты
Противосудорожные препараты (например, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин)
Может снижать метаболизм витамина D
Аминосалициловая кислота, медленно высвобождающийся йодид калия, колхицин, трифлуоперазин, метформин, этанол и пероральные контрацептивы
Препятствуют всасыванию витамина B12
Пероральные контрацептивы с высокой дозой прогестина
Могут вызывать депрессию, вероятно, из-за метаболически индуцированного дефицита триптофана
Ингибиторы протонной помпы
Могут снижать абсорбцию витамина B12, витамина С, железа, кальция и магния
*Добавки с фолатом могут уменьшать эффективность фенитоина.