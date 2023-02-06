Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей

Питание может обуславливать реакцию организма на лекарственные препараты; с другой стороны, лекарственные препараты могут влиять на питание организма.

Пищевые продукты могут увеличивать, задерживать или уменьшать всасывание лекарственных препаратов. Пищевые продукты ослабляют абсорбцию многих антибиотиков. Они изменять метаболизм лекарств; например, диета с высоким содержанием белка может ускорить метаболизм определенных лекарств, стимулируя цитохром P-450. Употребление в пищу грейпфрутов может ингибировать цитохром P-450 34А, замедляя метаболизм некоторых лекарств (например, амиодарона, карбамазепина, циклоспорина, некоторых блокаторов кальциевых каналов, статинов). Диета, изменяющая бактериальную флору, может заметно воздействовать на общий метаболизм определенных лекарственных препаратов.

Некоторые пищевые продукты влияют на реакцию организма на лекарственные препараты. Например, тирамин, компонент сыра и мощный вазоконстриктор, может вызвать гипертонический криз у некоторых пациентов, которые прини­мают ингибиторы моноаминооксидазы и употребляют в пищу сыр.

Дефицит нутриентов может повлиять на всасывание и метаболизм лекарс­твенного препарата. Тяжелый дефицит энергии и белка уменьшает концентра­цию тканевых ферментов и может нега­тивно влиять на действие лекарствен­ных препаратов, нарушая абсорбцию или связывание белков и вызывая дисфункцию печени. Изменения в желудочно-кишечном тракте могут ослабить абсорбцию и повлиять на действие препарата. Дефицит кальция, магния или цинка может негативно влиять на метаболизм лекарственных препаратов. Дефицит витамина С угнетает активность ферментов, метаболизирующих медикаменты, особенно у пожилых людей.

Многие лекарства влияют на аппетит, всасывание пищи и метаболизм в тканях (см. Влияние некоторых препаратов). Некоторые лекарства (например, метоклопрамид) увеличивают перистальтику желудочно-кишечного тракта, уменьшая абсорбцию пищи. Другие препараты (например, опиоиды, антихолинергические средства) снижают перистальтику желудочно-кишечного тракта. Некоторые лекарственные средства лучше переносятся больными во время приема пищи.

Таблица Влияние некоторых лекарственных средств на аппетит, всасывание пищи и обмен веществ Таблица

Определенные препараты влияют на метаболизм минералов (см. таблицу Возможное влияние лекарственных препаратов на минеральный обмен). Определенные антибиотики (например, тетрациклины) уменьшают абсорбцию железа, так же как и ряд пищевых продуктов (например, овощи, чай, отруби).

Таблица Возможное влияние лекарственных препаратов на минеральный обмен Таблица

Ряд лекарственных препаратов влияют на абсорбцию и метаболизм витаминов (см. таблицу Возможное влияние лекарственных средств на абсорбцию или метаболизм витаминов).