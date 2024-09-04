Энтеральное питание

Введение энтерального питания зависит от типа зонда и переносимости питания.

Питание через назогастральный или гастростомический зонд может осуществляться в виде болюсных введений несколько раз в день. Болюсное питание является более физиологичным и может быть предпочтительным для стабильных пациентов с диабетом, так как позволяет подбирать дозу инсулина в соответствии с количеством углеводов в каждом болюсе. Общий суточный объем смеси делится на 4–6 отдельных кормлений, которые вводятся через зонд с помощью шприца или вливаются под действием силы тяжести из подвешенного контейнера. Пациенты должны сидеть прямо под углом 30–45° во время кормления через зонд и в течение 1–2 часов после него, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения аспирационной пневмонии и позволить силе тяжести способствовать опорожнению желудка. Если пациенты не переносят болюсное питание из-за тошноты или рвоты (и улучшения не наблюдается при изменении энтеральной формулы), может быть показано непрерывное питание.

Питание через назодуоденальный, назоеюнальный или еюностомический зонд требует использования энтерального насоса. Болюсное кормление нецелесообразно, поскольку тонкий кишечник не имеет резервуарной способности для переноса больших объемов формулы за короткий промежуток времени. Питание обычно начинают с непрерывной инфузии, а затем могут вводить за более короткий промежуток времени с повышенной скоростью (то есть циклически), чтобы предоставить пациенту время без кормления для повседневной активности. Как и при болюсном питании, во время зондового кормления пациенты должны находиться в положении с приподнятым торсом под углом 30–45°, чтобы снизить риск аспирационной пневмонии.

Питание с помощью насоса можно начинать со скорости 20–30 мл/час, затем увеличивать на 10–20 мл/час каждые 4–8 часов, пока не будет достигнута целевая скорость, необходимая для обеспечения требуемого объема. Целевой объем формулы рассчитывается делением энергетической потребности пациента на количество ккал/мл формулы (например, при суточной потребности в 2400 ккал и формуле с калорийностью 1 ккал/мл потребуется 2400 мл/сутки или 100 мл/час при непрерывном введении). Постпилорическое питание можно начинать с более низкой скорости и постепенно увеличивать, если у клинициста есть опасения, что пациент может не переносить энтеральную формулу (например, возникает дискомфорт в животе, вздутие или диарея). Максимальная скорость еюнального питания обычно составляет 125 мл/час; однако некоторые пациенты могут переносить более высокую скорость.

Болюсное питание обычно начинают с половины требуемого целевого объема, постепенно увеличивая объем при последующих болюсных введениях, пока не будут достигнуты целевые объем и частота.

Потребности в воде должны удовлетворяться дополнительными промываниями водой через устройство энтерального доступа с помощью шприца. Калорийность формул варьируется от 1,0 до 2,0 ккал/мл; при увеличении концентрации содержание воды на ккал снижается. Клиницисты должны рассчитать потребности пациента в воде (распространенный метод для энтерального питания — 1 мл воды/ккал), вычесть количество воды, поступающей из формулы (указано в информации от производителя) и затем разделить оставшийся объем воды на 4–6 промываний в день. Пациенты с еюнальным доступом могут не переносить промывания большим объемом воды (например, более 150–200 мл) и могут нуждаться в более частых промываниях небольшими объемами для удовлетворения потребностей в гидратации. Минимальное рекомендуемое промывание водой составляет 30 мл каждые 4 часа для поддержания проходимости зонда. Вода, используемая для введения лекарственных препаратов, также должна учитываться в общем объеме воды, поступающей пациенту. У госпитализированных пациентов дефицит жидкости можно восполнить с помощью внутривенных растворов, особенно если потери жидкости (например, из-за рвоты, диареи, потоотделения или лихорадки) превышают нормальные значения.