Нутритивная поддержка для пациентов, находящихся в терминальной стадии заболевания или имеющих тяжелую деменцию

Анорексия или потеря аппетита часто встречаются среди пациентов, находящихся в терминальной стадии заболевания.

Меры, которые могут привести к увеличению потребляемого объема пищи, предусматривают

Использование гибких графиков кормления

Медленное кормление

Питание небольшими порциями; употребление любимых или сильно приправленных специями блюд

Могут стимулировать аппетит и определенные антидепрессанты, мегестрол ацетат и дронабинол. Метоклопрамид ускоряет опорожнение желудка, но может потребоваться 1–2 недели, чтобы достичь максимальной эффективности.

Тяжелая стадия деменции в конечном итоге приводит к неспособности есть; иногда таким пациентам назначают энтеральное питание. Однако нет убедительных доказательств того, что энтеральное питание продлевает жизнь, приносит комфорт, улучшает функцию или предотвращает осложнения (например, аспирацию, пролежни).

Энтеральное и парентеральное питание вызывают дискомфорт и, как правило, не показаны пациентам, находящимся в терминальной стадии заболевания или неспособным есть из-за деменции. Отказ от нутритивной поддержки может быть трудным для принятия членами семьи, но они должны понять, что больным удобнее есть и пить так, как они выбрали сами. В этом случае может помочь употребление еды вперемешку с глотками воды и предоставление легкой для глотания пищи. Хороший уход, включающий хорошую гигиену полости рта (например, чистка зубов, увлажнение полости рта тампонами и кусочками льда по мере необходимости, применение бальзама для губ), может физически и в психологическом отношении успокоить пациентов и членов семьи, которые обеспечивают уход. Пациентам следует рекомендовать воспользоваться услугами хосписа, который сможет обеспечить им необходимую поддержку.

Членам семьи, которые беспокоятся о том, использовать ли инвазивную нутритивную поддержку, может помочь разъяснение врачебной позиции по данному вопросу (см. Парентеральное питание и Энтеральное питание) Врачи паллиативной помощи специально обучены оказывать психологическую поддержку пациентам и членам семьи; рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с командой паллиативной помощи.