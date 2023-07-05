Токсичность цинка

Цинк (Zn) содержится в основном в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах и яичках. Цинк является компонентом нескольких сотен ферментов, включая никотинамидадениндинуклеотид (НАД) дегидрогеназу, РНК и ДНК-полимеразы и факторы транскрипции ДНК, а также щелочную фосфатазу, супероксиддисмутазу, и карбоангидразу.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Рекомендуемый верхний предел потребления цинка взрослыми составляет 40 мг/день; у более молодых верхний предел потребления ниже. Интоксикация возникает редко.

Потребление элементарного цинка в дозе 100–150 мг/день в течение длительного времени нарушает метаболизм меди и приводит к снижению уровня меди в крови, микроцитозу эритроцитов, нейтропении и ослаблению иммунитета; увеличенные дозы следует вводить только в течение коротких периодов времени, осуществляя внимательное наблюдение за больным.

Прием внутрь больших доз (200-800 мг/день), обычно при употреблении кислой пищи или напитков, хранящихся в оцинкованных емкостях, может вызвать анорексию, рвоту и диарею. Хроническая интоксикация может привести к дефициту меди и может привести к функциональным расстройствам нервной системы.

Литейная лихорадка, также называемая лихорадкой плавильщиков, вызвана вдыханием промышленных паров оксида цинка; это приводит к лихорадке, одышке, тошноте, усталости, миалгии и металлическому привкусу во рту. Симптомы, как правило, проявляются в течении 4-12 часов после воздействия. Симптомы обычно исчезают через 12–24 часа в среде, не содержащей цинка.

Диагноз интоксикации цинком обычно основывается на времени воздействия и отравлений в анамнезе.

Лечение интоксикации цинком состоит из устранения воздействия цинка; противоядия не существует.