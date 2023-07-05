Токсичность фтора

В организме большая часть фтора содержится в костях и зубах. Фторид (ионная форма фтора) широко распространен в природе. Главный источник фторидов – фторированная питьевая вода.

Излишний фтор может накапливаться в зубах и костях, вызывая флюороз. Частой причиной является питьевая вода с содержанием фтора >10 частей на миллион. Вероятнее всего будут поражены коренные зубы, растущие во время высокого потребления фтора. Для поражения молочных зубов воздействие должно быть намного сильнее.

Первые признаки интоксикации фтором:

Белые меловые пятна, неравномерно распределенные на поверхности зубов

Эти пятна приобретают желтый или коричневый цвет, придавая поверхности зубов характерный пятнистый вид. Тяжелая интоксикация ослабляет эмаль, изъедая ее поверхность. У взрослых после длительного потребления высоких доз фтора могут развиться костные изменения, включая остеосклероз, экзостозы позвоночника, и вальгусная деформация.

Диагностика интоксикации фтором зависит от симптоматики. Возможно проведение тестов для определения уровня фтора в сыворотке крови и моче.

Лечение интоксикации фтором заключается в уменьшении потребления фтора; например, в регионах с высоким уровнем фтора в питьевой воде пациенты не должны пить фторированную воду или принимать фторсодержащие препараты. Детям всегда следует напоминать, чтобы они не глотали фторированную зубную пасту.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).