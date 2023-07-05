Токсичность марганца

Марганец (Mn), необходимый для полноценной структуры костей, является компонентом ряда ферментных систем, в т.ч. марганец-специфичной гликозилтрансферазы и фосфоенолпируват карбоксикиназы. Средняя доза составляет от 1,6 до 2,3 мг/день; абсорбируется 5–10%.

Риску марганцевой интоксикации чаще подвержены рабочие, которые занимаются добычей и переработкой руды, но даже профессиональное воздействие низкой интенсивности и зараженные продукты питания (например, детское питание) или вода могут быть опасны. Длительное воздействие вызывает неврологические симптомы, напоминающие симптомы паркинсонизма или болезни Вильсона, а также может нарушать сердечно-сосудистую деятельность. Лечение, которое может не облегчить неврологические симптомы, включает устранение воздействия и комплексообразования.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).