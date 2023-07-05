Токсичность йода

В организме йод (I) участвует, прежде всего, в синтезе 2 гормонов щитовидной железы, тироксина (T4) и трийодтиронина (T3).

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Йод содержится в окружающей среде и в пище, прежде всего, как йодид. У взрослых приблизительно 80% поглощенного йодида содержится в щитовидной железе. Большая часть природного йода содержится в морской воде как йодид; небольшое количество уходит в атмосферу и, с дождём проникает в грунтовые воды и почву около моря.

Обогащение столовой соли йодидом (обычно 70 мкг/г) помогает обеспечить достаточное потребление йода (150 мкг/день). Потребности в нем выше у беременных (220 мкг/день) и кормящих (290 мкг/день) женщин.

Хроническая интоксикация может развиться, когда потребление > 1,1 мг/день. Большинство людей, которые поглощают избыток йода, остаются эутиреоидными. Гипертиреоз (базедова болезнь) может развиться у людей, которые пот­ребляют избыточные количества йода, если у них ранее был его дефицит. Как это ни парадоксально, лишнее усвоение йода щитовидной железой может подавить синтез гормонов щитовидной железы (эффект Вольфа–Чайкова). Та­ким образом, йодная интоксикация мо­жет, в конечном счете, вызвать зоб, гипо­тиреоз или микседему.

Очень большое количество йода может вызвать металический вкус во рту, повышенное слюноотделение, раздражение желудочно-кишечного тракта и акнеформные поражения кожи. Пациентам, часто подвергающимся воздействию больших количеств иодосодержащих рентгеноконтрастных препаратов или принимающим амиодарон, необходимо проводить мониторинг функции щитовидной железы.

Диагноз интокискации йодом обычно основывается на результатах теста функции щитовидной железы и данных визуализации, которые коррелируют с клиническими проявлениями. Измерение экскреции йода может быть более специфичным, но обычно не проводится.

Лечение йодной интоксикации заключается в кор­рекции нарушений функций щитовидной железы и, если потребление йода чрез­мерное, изменении характера питания.

Гипотиреоз, вызванный токсическим воздействием йода, обычно проходит через несколько недель после прекращения приема избыточного количества йода, однако у некоторых пациентов гипотиреоз остается навсегда и требует постоянного восполнения тиреоидных гормонов.