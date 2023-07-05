Токсичность железа

Железо (Fe) представляет собой компонент гемоглобина, миоглобина и многих ферментов в организме. Гемовое железо в основном содержится в продуктах животного происхождения. Оно всасывается гораздо лучше, чем негемовое железо (например, в растениях и злаках). При обычном режиме питания на долю негемового железа приходится > 85% железа. Тем не менее, поглощение негемового железа увеличивается, когда оно потребляется в сочетании с животным белком и витамином С.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Железо может накапливаться в организме из-за:

Терапии препаратами железа в чрезмерных количествах или в течение слишком долгого времени

Повторных переливаний крови

Алкогольная болезнь печени

Передозировки железа

Избыток железа может также возникнуть при наследственной перегрузке железом (гемохроматозе) - потенциально смертельном, но легко поддающемся лечению генетическом нарушении, сопровождающимся избыточным усвоением железа. Гемохроматоз наблюдается более чем у 1 млн американцев.

Передозировка железа токсична, и вызывает рвоту, диарею, поражение кишечника и других органов.

Диагностика интоксикации железом основывается на клинической оценке, а иногда (например, при хронической интоксикации) требует подтверждения с помощью измерения концентрации сывороточного железа и ферритина.

Для Лечение интоксикации железом часто применяют дефероксамин, который связывается с железом и выводится из организма с мочой. Гемохроматоз лечат с помощью флеботомии.