Обзор минеральных веществ (Overview of Minerals)

Шесть макроэлементов необходимы людям в количествах, исчисляемых грам­мами.

Четыре из них в виде катионов: катионы натрия, калия, кальция и магния

Два – в виде сопутствующих анионов: хлорид-анион и анион фосфора

Суточные потребности составляют от 0,3 до 2,0 г. От этих макроэлементов зависят функции костей, мышц, сердца, мозга.

(См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance)).

Девять микроэлементов (микроминералы) необходимы человеку в небольших количествах:

Хром

Медь

Фтор

Йод

Железо

Марганец

Молибден

Селен

Цинк

Разработаны диетические рекомендации по потреблению микроэлементов (см. таблицу Рекомендации по суточному потреблению микроэлементов). Все микроэлементы в высоких уровнях токсичны, некоторые (хром) могут быть канцерогенны. Пока не ясно, следует ли считать хром существенным (необходимым) микроэлементом (1).

У взрослых дефицит микроэлементов (кроме йода, железа и цинка) при обычном питании развивается спонтанно не так часто; дети более уязвимы, поскольку они быстро растут и потребности в минераль­ных веществах у них постоянно изменяются.

Дис­баланс микроэлементов может зависеть от наследственных заболеваний (например, гемохроматоз, болезнь Вильсона), диализа при почечной недо­статочности, парентерального питания, ограничительных диет, назначаемых при врожденных нарушениях ме­таболизма, а также от использования различных популярных диет.

Таблица Микроэлементы Таблица

Таблица Рекомендации по суточному потреблению микроэлементов Таблица

Справочные материалы 1. Vincent JB: New evidence against chromium as an essential trace element. J Nutr 147(12):2212–2219, 2017. doi:10.3945/jn.117.255901