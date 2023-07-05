Обзор минеральных веществ (Overview of Minerals)

Шесть макроэлементов необходимы людям в количествах, исчисляемых граммами.
Четыре из них в виде катионов: катионы натрия, калия, кальция и магния
Два – в виде сопутствующих анионов: хлорид-анион и анион фосфора
Суточные потребности составляют от 0,3 до 2,0 г. От этих макроэлементов зависят функции костей, мышц, сердца, мозга.
(См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance)).
Девять микроэлементов (микроминералы) необходимы человеку в небольших количествах:
Хром
Медь
Фтор
Йод
Железо
Марганец
Молибден
Селен
Цинк
Разработаны диетические рекомендации по потреблению микроэлементов (см. таблицу Рекомендации по суточному потреблению микроэлементов). Все микроэлементы в высоких уровнях токсичны, некоторые (хром) могут быть канцерогенны. Пока не ясно, следует ли считать хром существенным (необходимым) микроэлементом (1).
У взрослых дефицит микроэлементов (кроме йода, железа и цинка) при обычном питании развивается спонтанно не так часто; дети более уязвимы, поскольку они быстро растут и потребности в минеральных веществах у них постоянно изменяются.
Дисбаланс микроэлементов может зависеть от наследственных заболеваний (например, гемохроматоз, болезнь Вильсона), диализа при почечной недостаточности, парентерального питания, ограничительных диет, назначаемых при врожденных нарушениях метаболизма, а также от использования различных популярных диет.
Микроэлементы
Нутриент
Основные источники
Функции
Некоторые проявления недостаточности и токсичности
Хром
Печень, обработанное мясо, цельнозерновые крупы
Толерантность к глюкозе
Дефицит: Возможно нарушение переносимости глюкозы
Токсичность: раздражение кожи, легких и желудочно-кишечного тракта от воздействия шестивалентного хрома (CrO3) на рабочем месте; может вызвать перфорацию носовой перегородки и карциному легкого
Медь
Мясные субпродукты, моллюски, орехи, сухие бобы, сухофрукты, цельнозерновые крупы, горох, какао, грибы, помидоры
Ферментный компонент, кроветворение, формирование костей
Дефицит: анемия у недокормленных детей может присутствовать при синдроме Менкеса (болезнь курчавых волос)
Токсическое действие: отравление медью. Может наблюдаться при болезни Вильсона
Фтор
Морепродукты, чай, фторированная вода (фторид натрия 1,0-2,0 части на миллион)
Формирование костей и зубов
Дефицит: Предрасположенность к кариесу, возможен остеопороз
Интоксикация: Флюороз, пятна и эрозия постоянных зубов, экзостозы позвоночника
Йод
Морепродукты, йодированная соль, яйца, сыр, питьевая вода (различного содержания)
Синтез тироксина (T4) и трийодтиронина (T3), развитие плода
Дефицит: простой (коллоидный, эндемический) зоб, врожденный гипотиреоз с глухонемотой, пороки развития плода и головного мозга (кретинизм)
Интоксикация: гипертиреоз или гипотиреоз
Железо
Многие пищевые продукты (за исключением молочных продуктов), соевая мука, говядина, почки, печень, рыба, птица, фасоль, моллюски, патока, обогащенные злаковые и зерновые (переменная биодоступность в растительных источниках)
Образование гемоглобина и миоглобина, цитохром ферментов, железосерные белки
Дефицит: Анемия, извращённый аппетит (пикацизм), глоссит, ангулярный хейлоз
Токсичность: цирроз, сахарный диабет, пигментация кожи; может присутствовать при гемохроматозе
Марганец
Цельнозерновые крупы, ананасы, орехи, чай, фасоль, томаты
Здоровая структура костей
Компонент марганцево-специфических ферментов: гликозилтрансферазы, фосфоенолпируват карбоксикиназы, марганец-супероксиддисмутазы
Дефицит: Данные дискутабельны
Интоксикация: Неврологические симптомы, напоминающие паркинсонизм или болезнь Вильсона
Молибден
Молоко, бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы, темно-зеленые овощи
Компонент коэнзима, необходимого для активности сульфит-оксидазы, ксантин-дегидрогеназы и альдегид-оксидазы
Дефицит: Тахикардия, головная боль, тошнота, оглушение (сульфитная токсичность)
Селен
Мясо, морепродукты, орехи, растительные продукты (содержание селена изменяется от концентрации в почве)
Компонент глутатионпероксидазы и тирозиниодиназы
Дефицит: Кэшанская болезнь (вирусная кардиомиопатия), мышечная слабость
Интоксикация: Выпадение волос, нарушение роста ногтей, тошнота, дерматит, периферическая нейропатия
Цинк
Мясо, печень, устрицы, морепродукты, витаминизированные каши, арахис, цельное зерно (переменная биодоступность в растительных источниках)
Ферментный компонент, целостность кожи, заживление ран, рост
Дефицит: Нарушение роста и задержка полового созревания, гипогонадизм, снижение вкуса
Интоксикация: Микроцитоз эритроцитов, нейтропения, нарушения иммунитета
Рекомендации по суточному потреблению микроэлементов
Категория
Возраст (лет*) или временные рамки
Хром (мкг)
Медь (мкг)
Фторид (мг)
Йод (мкг)
Железо (мг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)
Рекомендуемая суточная доза
Младенцы
0,0–6 мес.
0,2
200
0,01
110
0,27
0,003
2
15
2
7 мес. - 1 год
5,5
220
0,5
130
11
0,6
3
20
3
Дети
1–3
11
340
0,7
90
7
1,2
17
20
3
4–8
15
440
1
90
10
1,5
22
30
5
Мужчины
9–13
25
700
2
120
8
1,9
34
40
8
14–18
35
890
3
150
11
2,2
43
55
11
19–30
35
900
4
150
8
2,3
45
55
11
31–50
35
900
4
150
8
2,3
45
55
11
51+
30
900
4
150
8
2,3
45
55
11
Женщины
9–13
21
700
2
120
8
1,6
34
40
8
14–18
24
890
3
150
15
1,6
43
55
9
19–30
25
900
3
150
18
1,8
45
55
8
31–50
25
900
3
150
18
1,8
45
55
8
51+
20
900
3
150
8
1,8
45
55
8
Беременные в возрасте 14-18 лет
29
1000
3
220
27
2,0
50
60
12
Беременные в возрасте 19-30 лет
30
1000
3
220
27
2,0
50
60
11
Беременные в возрасте 31-50 лет
30
1000
3
220
27
2,0
50
60
11
Грудное вскармливание 14–18
44
1300
3
290
109
2,6
50
70
13
Грудное вскармливание 19–30
45
1300
3
290
9
2,6
50
70
12
Грудное вскармливание 31–50
45
1300
3
290
9
2,6
50
70
12
* * Если не указано иное.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН устанавливаются для удовлетворения потребностей 97 - 98% людей в группе.
Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. Для здоровых грудных младенцев, АУП указывают среднее потребление. Для других групп, АУП передают количества, как считается, способные удовлетворить потребности всех людей в группе, но из-за отсутствия данных, процент населения, охваченного не может быть указан с уверенностью.
НР=не рекомендуется; НД=не определяется из-за отсутствия данных, поэтому источники потребления должны быть ограничены пищевыми продукты.
Справочные материалы
1. Vincent JB: New evidence against chromium as an essential trace element. J Nutr 147(12):2212–2219, 2017. doi:10.3945/jn.117.255901
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
U.S. Department of Agriculture: General resources on vitamins and minerals provided by the National Agricultural Library.