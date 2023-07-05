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Марганцевая недостаточность

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Марганец (Mn), необходимый для полноценной структуры костей, является компонентом ряда ферментных систем, в т.ч. марганец-специфичной гликозилтрансферазы и фосфоенолпируват-карбоксикиназы. Средняя доза составляет от 1,6 до 2,3 мг/день; абсорбируется 5–10%.

Дефицит марганца подробно не описан, хотя во время одного эксперимента у добровольца развился транзиторный дерматит, гипохолестеринемию и повышение уровня щелочной фосфатазы.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

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