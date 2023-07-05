Йододефицит

В организме йод (I) участвует, прежде всего, в синтезе 2 гормонов щитовидной железы, тироксина (T4) и трийодтиронина (T3).

Йод содержится в окружающей среде и в пище, прежде всего, как йодид. У взрослых приблизительно 80% поглощенного йодида содержится в щитовидной железе. Большая часть природного йода содержится в морской воде как йодид; небольшое количество уходит в атмосферу и, с дождём проникает в грунтовые воды и почву около моря. Таким образом, люди, живущие далеко от моря и в более высотных регионах, особенно подвержены риску развития дефицита йода.

Обогащение столовой соли йодидом (обычно 70 мкг/г) помогает обеспечить достаточное потребление йода (150 мкг/день). Потребности в нем выше у беременных (220 мкг/день) и кормящих (290 мкг/день) женщин.

В регионах, где используется йодированная соль, дефицит йода наблюдается редко, но в целом в мире он широко распространен. Дефицит йода развивается, когда потребление йодида составляет <20 мкг/день.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Симптомы и признаки йододефицита При легкой недостаточности или умеренном дефиците йода щитовидная железа гипертрофируется под влиянием тиреотропного гормона (ТТГ), чтобы накапливать йодид, что приводит к возникновению коллоидного зоба. Обычно, пациенты остаются эутиреоидными; однако, серьезный дефицит йода у взрослых может вызвать гипотиреоз (эндемическая мексидема). Это может уменьшить фертильность и увеличить риск мертворождения, самопроизвольного аборта, предродовой и детской смертности. Тяжелый дефицит йода у матери задерживает рост плода и развитие его мозга, что иногда приводит к врожденным порокам, у младенцев является причиной врожденного гипотиреоза, который может включать умственную отсталость, глухонемоту, трудности при ходьбе, низкий рост и иногда гипотиреоз (кретинизм).

Диагностика йододефицита Оценка структуры и функции щитовидной железы Дефицит йода у взрослых и детей обычно диагностируют по данным функциональных тестов щитовидной железы, исследования зоба и методов визуализации, свидетельствующих о нарушениях функции и структуры щитовидной железы. Все новорожденные должны быть обследованы на предмет наличия гипотиреоидизма посредс­твом измерения уровня ТТГ.