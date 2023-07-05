Йододефицит

В организме йод (I) участвует, прежде всего, в синтезе 2 гормонов щитовидной железы, тироксина (T4) и трийодтиронина (T3).
Йод содержится в окружающей среде и в пище, прежде всего, как йодид. У взрослых приблизительно 80% поглощенного йодида содержится в щитовидной железе. Большая часть природного йода содержится в морской воде как йодид; небольшое количество уходит в атмосферу и, с дождём проникает в грунтовые воды и почву около моря. Таким образом, люди, живущие далеко от моря и в более высотных регионах, особенно подвержены риску развития дефицита йода.
Обогащение столовой соли йодидом (обычно 70 мкг/г) помогает обеспечить достаточное потребление йода (150 мкг/день). Потребности в нем выше у беременных (220 мкг/день) и кормящих (290 мкг/день) женщин.
В регионах, где используется йодированная соль, дефицит йода наблюдается редко, но в целом в мире он широко распространен. Дефицит йода развивается, когда потребление йодида составляет <20 мкг/день.
(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).
Симптомы и признаки йододефицита
При легкой недостаточности или умеренном дефиците йода щитовидная железа гипертрофируется под влиянием тиреотропного гормона (ТТГ), чтобы накапливать йодид, что приводит к возникновению коллоидного зоба. Обычно, пациенты остаются эутиреоидными; однако, серьезный дефицит йода у взрослых может вызвать гипотиреоз (эндемическая мексидема). Это может уменьшить фертильность и увеличить риск мертворождения, самопроизвольного аборта, предродовой и детской смертности.
Тяжелый дефицит йода у матери задерживает рост плода и развитие его мозга, что иногда приводит к врожденным порокам, у младенцев является причиной врожденного гипотиреоза, который может включать умственную отсталость, глухонемоту, трудности при ходьбе, низкий рост и иногда гипотиреоз (кретинизм).
Диагностика йододефицита
Оценка структуры и функции щитовидной железы
Дефицит йода у взрослых и детей обычно диагностируют по данным функциональных тестов щитовидной железы, исследования зоба и методов визуализации, свидетельствующих о нарушениях функции и структуры щитовидной железы. Все новорожденные должны быть обследованы на предмет наличия гипотиреоидизма посредством измерения уровня ТТГ.
Лечение йододефицита
Йодид с левотироксином или без левотироксина
Младенцам с дефицитом йода показан пероральный прием левотироксина в дозе 3 мкг/кг 1 раз/день в течение недели в сочетании с йодидом в дозе 50–90 мкг перорально 1 раз в день в течение нескольких недель, для быстрого восстановления эутиреоидного состояния.
Детям назначают йодид в дозе 90–120 мкг 1 раз в день и левотироксин до тех пор, пока не будет возможен синтез T4
Взрослым йодид назначают в дозе 150 мкг 1 раз/день. Дефицит йода можно также лечить приемом левотироксина.
Беременные или кормящие женщины должны принимать йодид в количестве 250 мкг один раз в день.
Уровни сывороточного ТТГ контролируют у всех пациентов до тех пор, пока уровни не станут нормальными (т.е., < 5 мкМЕ/мл).