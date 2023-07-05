Интоксикация селеном

Селен (Se) является коферментом глутатион- пероксидазы, которая метаболизирует гидропероксид, образующийся из полиненасыщенных жирных кислот. Селен также является коферментом, дейодизирующим тиреоидные гормоны. Как правило, селен действует как антиоксидант, который работает с витамином Е.

Уровни селена в плазме варьируют от 8 до 25 мкг/дл (0,1 to 0,3 мкмоль/л), в зависимости от потребления селена.

Высокие (> 900 мкг/день) дозы селена вызывают интоксикацию.

Симптомами интоксикации селеном являются главным образом желудочно-кишечные расстройства (например, тошнота, диарея). Другие проявления включают потерю волос, патологию ногтей, дерматит, периферическую нейропатию, утомляемость, раздражительность и запах чеснока при дыхании.

Токсичные уровни селена в плазме точно не определены.

Диагностика интоксикации селеном обычно клиническая; процедура экспресс-оценки. Может быть измерен уровень селена в крови или моче.

Лечение интоксикации селеном включает сокращение его потребления.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).