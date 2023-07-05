В организме большая часть фтора содержится в костях и зубах. Фторид (ионная форма фтора) широко распространен в природе. Главный источник фторидов – фторированная питьевая вода.

Дефицит фтора может привести к зубному кариесу и, возможно, к остеопорозу. Фторирование воды, которая содержит < 1 части фтора на миллион частей воды (идеальная вода) снижает частоту кариеса. Если детская питьевая вода не фторируется, могут быть прописаны пероральные добавки, содержащие фтор. Нанесение фтора на зубы (фторсодержащий лак) может помочь уменьшить ранний детский кариес в тех регионах мира, где фторсодержащая зубная паста или фторирование недоступны.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).