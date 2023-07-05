Селен (Se) является коферментом глутатион- пероксидазы, которая метаболизирует гидропероксид, образующийся из полиненасыщенных жирных кислот. Селен также является коферментом, дейодизирующим тиреоидные гормоны. Как правило, селен действует как антиоксидант, который работает с витамином Е.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Некоторые эпидемиологические исследования связывают низкие уровни селена с развитием рака. Однако исследование показало, что добавки с селеном не предотвращали развивающиеся впоследствии колоректальные аденомы у пациентов, которые в анамнезе имели уже отдаленные колоректальные аденомы (1) и в целом нет доказательств того, что добавки с селеном предотвращают развитие рака (2).

Уровни селена в плазме варьируют от 8 до 25 мкг/дл (0,1 to 0,3 мкмоль/л), в зависимости от потребления селена.

Дефицит селена наблюдается редко, даже в Новой Зеландии и Финляндии, где потребление селена составляет 30–50 мкг/день, по сравнению со 100–250 мкг/день в США и Канаде.

В некоторых районах Китая, где потребление в среднем составляет 10–15 мкг/день, дефицит селена предрасполагает пациентов к болезни Кешана – эндемической вирусной кардиомиопатии, поражающей преимущественно детей и молодых женщин. Предотвратить развитие этой кардиомиопатии, но не вылечить ее, можно дополнительным приемом добавок с селенитом натрия в дозе 50 мкг/день перорально.

У больных, длительно получающих полное парентеральное питание развивался дефицит селена с болью в мышцах и слабостью, как реакция на дополнительный прием добавок селенометионина.

В Сибири и Китае, у детей с дефицитом селена может развиться хроническая остеоартропатия (болезнь Кашина–Бека).

Дефицит селена может синергично способствовать дефициту йода в развитии зоба и гипотиреоза (3).

Диагноз дефицита селена устанавливают клинически, а иногда путем измерения активности глутатионпероксидазы или селена в плазме, но оба эти метода труднодоступны.

Лечение дефицита селена состоит из приема селенита натрия в дозе 100 мкг/день перорально.