Если генетические механизмы, контролирующие метаболизм меди, функционируют нормально, то недостаток в рационе редко вызывает клинически значи­мый дефицит меди (за исключением полного парентерального питания с недостаточным количеством добавок). Причины включают:

Тяжелый белковый дефицит у детей

Постоянный понос у младенцев (обычно связанный с питанием только молоком)

Тяжелая малабсорбция (как при непереносимости глютена или муковисцидозе)

Бариатрические операции (также могут проявляться дефицитом витамина B12)

Чрезмерное потребление цинка

Дефицит может вызвать нейтропению, нарушение кальцификации костей, миелопатию, нейропатию (с симптомами, подобными дефициту витамина B12) и гипохромную анемию, не реагирующую на препараты железа.

Диагноз приобретенного дефицита меди основан на низких сывороточных уровнях меди и церулоплазмина, однако результаты этих тестов не всегда достоверны.

Лечение приобретенного дефицита меди направлено на уст­ранение причины; также на­значают препараты меди в дозе 1,5–3 мг/день перорально (обычно в виде сульфата меди).