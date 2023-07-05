Болезнь Вильсона

Пеницилламин или триентин

Диета с низким содержанием меди

Для поддержки назначают пожизненное лечение низкими дозами пеницилламина или триентинина, или прием препаратов цинка внутрь

Непрерывное пожизненное лечение болезни Вильсона проводят обязательно, независимо от наличия симптомов. Накопление меди можно предупредить диетой с низким содержанием пищевых продуктов, содержащих медь (например, следует избегать говяжьей печени, орехов кешью, спаржевой фасоли, овощных соков, моллюсков, грибов и какао) и лечением пеницилламином, триентином и иногда препаратами цинка перорально. Следует проверить содержание меди в питьевой воде, и рекомендовать пациенту не принимать витаминных и минеральных добавок, содержащих медь.

Пеницилламин является чаще всего используемым хелатирующим препаратом, но он имеет значительную токсичность (например, лихорадка, сыпь, нейтропения, тромбоцитопения, протеинурия). У людей с аллергией на пенициллин может возникнуть перекрестная реактивность. Пиридоксин 25 мг перорально назначается 1 раз/день в сочетании с пеницилламином. Иногда прием пеницилламина может вызвать ухудшение неврологических симптомов.

Взрослым назначают от 750 до 1500 мг пеницилламина, разделенных на четыре дозы. Дозу, которая обеспечивает 24-часовую экскрецию меди с мочой > 2 мг/день, следует вводить в течение 3 месяцев. После этого коррекцию дозы можно проводить на основе экскреции меди с мочой и уровня свободной сывороточной меди. Соответствующая поддерживающая доза должна приводить к уровню свободной меди в сыворотке < 10 мкг/дл. Пеницилламин следует назначать за 1 час до или через 2 часа после еды, поскольку пища ингибирует его всасывание.

Для детей обычная поддерживающая доза составляет 20 мг/кг/день с округлением до ближайших 250 мг и вводится в виде двух или трех разделенных доз; максимальная доза составляет 1000 мг/день. Коррекция дозы основана на суточной экскреции меди с мочой и уровнях свободной меди в сыворотке, аналогичных рекомендованным для взрослых.

Препарат триентин гидрохлорид – также хелатирующее средство, является альтернативой пеницилламину. Дозы для капсульной формы составляют 375–750 мг перорально 2 раза в день или 250–500 мг перорально 3 раза в день (750–1500 мг/день).

Пероральный прием ацетата цинка в дозе 50 мг 3 раза в день может уменьшить всасываемость кишечником меди и тем самым предотвратить повторное накопление меди у больных с непереносимостью пеницилламина или триентина, или имеющих неврологические симптомы, не купируемые другими препаратами. (ВНИМАНИЕ: Пеницилламин или триентин не следует принимать одновременно с цинком, так как любой из этих лекарственных препаратов может связывать цинк, образуя соединение, не обладающее терапевтическим эффектом.)

Длительная лекарственная терапия обычно плохо соблюдается. После 1–5 лет нижнюю поддерживающую дозу лекарственной терапии следует пересмотреть. Рекомендуется регулярно последующее наблюдение у специалиста по заболеваниям печени.

Трансплантация печени при болезни Вильсона, осложнившейся фульминантным гепатитом или тяжелой печеночной недостаточностью, резистентной к лекарствам, может спасти пациенту жизнь.