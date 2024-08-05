Токсичность витамина B6 может быть вызвана приемом мегадоз (> 500 мг/день) пиридоксина. Токсичность может вызвать периферическую нейропатию. Диагноз ставится на основе клинических данных. Восстановление происходит медленно и иногда бывает неполным.

Витамин B6 включает группу родствен­ных соединений: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. При метаболическом обмене в организме они превращаются в пиридоксальфосфат, который принимает участие как кофермент во многих важных реакциях в крови, центральной нервной системы и в метаболизме кожи. Витамин B6 необходим для биосинтеза гема, нук­леиновых кислот, метаболизма липидов, углеводов, аминокислот (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).

Пищевые источники витамина В6 включают субпродукты (например, печень), цельные злаки, рыбу и бобовые. (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Прием мегадоз (> 500 мг/день) пиридоксина (например, принимаемый для лечения синдрома запястного канала или предменструального синдрома, хотя его эффективность не доказана) может вызывать периферическую невропатию с нарушениями в распределении чулок и перчаток, включая прогрессирующую сенсорную атаксию и тяжелые нарушения положения и чувствительности к вибрации. В меньшей степе­ни страдают так­тильная, температурная и болевая чувс­твительность. Моторная и центральная нервная системы обычно интактны.

Диагностика гипервитаминоза B6 Клиническая оценка Диагностика гипервитаминоза B6 клиническая.