Передозировка ниацина

Ниацин (никотиновая кислота) в больших дозах использовался для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также для повышения уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Симптомы могут включать гиперемию (покраснение лица) и, изредка, токсическое поражение печени.

Производные ниацина включают никотинамидадениндинуклеотид (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ), которые являются коферментами в окислительно-восстановительных реакциях. Они являются жизненно необходимыми в метаболиз­ме клетки.

(См. также Обзор витаминов [Overview of Vitamins] и таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).

Препараты никотиновой кислоты (исключая никотинамид) быстрого и замедлен­ного действия влияют на уровни липидов. Тем не менее, возможность ниацина снизить риск ИБС и инсульта остается неясной (1).

В средних дозах (1000 мг/день) ниацин имеет следующие эффекты (1):

Уровень триглицеридов уменьшается на 15–20%.

Уровни холестерина ЛПВП увеличиваются на 15–30%.

Уровни холестерина ЛПНП уменьшаются менее, чем на 10%.

Уровень липопротеина(а) снижается примерно на 20%.

Более высокие дозы ниацина (3000 мг/день) снижают уровень холестерина ЛПНП у 15–20% людей, но могут вызвать желтуху, дискомфорт в животе, нечеткость зрения, усугубление гипергликемии и обострение уже существующей подагры. Высокие дозы ниацина могут вызывать осложнения у людей с заболеваниями печени.

Гиперемия, опос­редованная простагландинами, является чаще при применении препара­тов быстрого действия. Она становится более интенсивной после употребления алкоголя, частного или глубокого дыха­ния, от воздействия солнечных лучей, при употреблении специй. Гиперемия минимизируется, если ниацин принимается после еды, или если за 30-45 минут до приема ниацина принимается аспирин (доза в 325 мг может работать эффективнее, чем меньшая доза). Вероятность тяжелой гиперемии может быть уменьшена путем введения ниацина быстрого дейс­твия, начиная с низкой дозы (например, 50 мг 3 раза в день) и очень медлен­ным ее увеличением.

Гепатотоксичность может проявляться при применеии препаратов с замедленным высвобождением. Некоторые авторы рекомендуют проверять уровень мочевой кислоты, содержание глюкозы в крови и аминотрансминазы в плазме крови каждые 6–8 недель до стабилизации дозы ниацина.