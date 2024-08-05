Передозировка ниацина

Ниацин (никотиновая кислота) в больших дозах использовался для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также для повышения уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Симптомы могут включать гиперемию (покраснение лица) и, изредка, токсическое поражение печени.
Производные ниацина включают никотинамидадениндинуклеотид (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ), которые являются коферментами в окислительно-восстановительных реакциях. Они являются жизненно необходимыми в метаболизме клетки.
(См. также Обзор витаминов [Overview of Vitamins] и таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).
Препараты никотиновой кислоты (исключая никотинамид) быстрого и замедленного действия влияют на уровни липидов. Тем не менее, возможность ниацина снизить риск ИБС и инсульта остается неясной (1).
В средних дозах (1000 мг/день) ниацин имеет следующие эффекты (1):
Уровень триглицеридов уменьшается на 15–20%.
Уровни холестерина ЛПВП увеличиваются на 15–30%.
Уровни холестерина ЛПНП уменьшаются менее, чем на 10%.
Уровень липопротеина(а) снижается примерно на 20%.
Более высокие дозы ниацина (3000 мг/день) снижают уровень холестерина ЛПНП у 15–20% людей, но могут вызвать желтуху, дискомфорт в животе, нечеткость зрения, усугубление гипергликемии и обострение уже существующей подагры. Высокие дозы ниацина могут вызывать осложнения у людей с заболеваниями печени.
Гиперемия, опосредованная простагландинами, является чаще при применении препаратов быстрого действия. Она становится более интенсивной после употребления алкоголя, частного или глубокого дыхания, от воздействия солнечных лучей, при употреблении специй. Гиперемия минимизируется, если ниацин принимается после еды, или если за 30-45 минут до приема ниацина принимается аспирин (доза в 325 мг может работать эффективнее, чем меньшая доза). Вероятность тяжелой гиперемии может быть уменьшена путем введения ниацина быстрого действия, начиная с низкой дозы (например, 50 мг 3 раза в день) и очень медленным ее увеличением.
Гепатотоксичность может проявляться при применеии препаратов с замедленным высвобождением. Некоторые авторы рекомендуют проверять уровень мочевой кислоты, содержание глюкозы в крови и аминотрансминазы в плазме крови каждые 6–8 недель до стабилизации дозы ниацина.
Справочные материалы
1. AIM-HIGH Investigators, Boden WE, Probstfield JL, et al. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy [published correction appears in N Engl J Med. 2012 Jul 12;367(2):189]. N Engl J Med. 2011;365(24):2255-2267. doi:10.1056/NEJMoa1107579