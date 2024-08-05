skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Недостаточность рибофлавина

(Недостаточность витамина В2)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024

Недостаточность рибофлавина обычно проявляется наряду с недостаточностью других витаминов группы В. Симптомы и признаки включают фарингит, поражение слизистых губ и рта, глоссит, конъюнктивит, себорейный дерматит и нормоцитарную нормохромную анемию. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение состоит из приема рибофлавина внутрь или, если необходимо, внутримышечно.

Рибофлавин участвует в углеводном обмене в качестве незаменимого кофермента во многих окислительно-восстановительных реакциях участвующих в углеводном и белковом метаболизме (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Рибофлавин совершенно нетоксичен.

Пищевые источники включают молоко, сыр, печень, мясо, яйца и обогащенные зерновые продукты (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Этиология дефицита рибофлавина

Основной причиной возникновения первичного дефицита рибофлавина является недостаточное употребление следующих продуктов:

  • Обогащенных злаков

  • Молока

  • Других продуктов животного происхождения

Вторичный дефицит рибофлавина чаще всего вызван следующим:

Симптомы и признаки дефицита рибофлавина

Наиболее распространенными признаками дефицита рибофлавина являются бледность и мацерация слизистой оболочки в углах рта (ангулярный хейлит) и красной каймы губ (хейлоз), которые со временем сменяются поверхностными линейными трещинами. Трещины могут инфицироваться грибком Candida albicans, вызывающим образование серовато-белого налета (заеды). Язык может приобретать пурпурный цвет.

Развивается себорейный дерматит, обычно затрагивая носогубные складки, уши, веки, мошонку или большие половые губы. Эти участки краснеют, шелушатся и становятся сальными.

В редких случаях происходит васкуляризация роговицы глаз и развивается кератит, обусловливающий слезотечение и фотофобию.

Диагностика недостаточности рибофлавина

  • Пробное лечение

  • Экскреция рибофлавина с мочой

Характер поражений при дефиците рибофлавина является неспецифическим. Недостаточность рибофлавина следует заподозрить, если характерные симптомы появляются у пациента с недостаточностью других витаминов группы В.

Диагноз недостаточности рибофлавина может быть под­твержден клинически или лабораторно, обычно измерением выделения ри­бофлавина с мочой.

Лечение недостаточности рибофлавина

  • Дополнительный рибофлавин и другие водорастворимые витамины

  • Иногда рибофлавин вводится парентерально

Рибофлавин 5–30 мг перорально 1 раз в день в разделенных дозах до выздоровления. Также следует принимать другие водорастворимые витамины.

Иногда рибофлавин вводят парентерально как один из витаминов в составе поливитаминных препаратов.

Основные положения

  • Дефицит рибофлавина вызывает различные неспецифические поражения кожи и слизистых оболочек, включая мацерацию слизистой оболочки в углах рта (ангулярный хейлит) и на поверхности губ (хейлоз).

  • Дефицит рибофлавина следует предполагать у пациентов с характерными симптомами и с недостаточностью других витаминов группы В; подтвердить диагноз можно клинически, используя пищевые добавки с рибофлавином или путем измерения экскреции рибофлавина с мочой.

  • Лечение проводится путем приема рибофлавина и других водорастворимых витаминов.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.