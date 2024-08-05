Недостаточность рибофлавина

Симптомы и признаки дефицита рибофлавин а

Наиболее распространенными признаками дефицита рибофлавина являются бледность и мацерация слизистой оболочки в углах рта (ангулярный хейлит) и красной каймы губ (хейлоз), которые со временем сменяются поверхностными линейными трещинами. Трещины могут инфицироваться грибком Candida albicans, вызывающим образование серовато-белого налета (заеды). Язык может приобретать пурпурный цвет.

Развивается себорейный дерматит, обычно затрагивая носогубные складки, уши, веки, мошонку или большие половые губы. Эти участки краснеют, шелушатся и становятся сальными.

В редких случаях происходит васкуляризация роговицы глаз и развивается кератит, обусловливающий слезотечение и фотофобию.