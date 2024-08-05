Недостаточность рибофлавина обычно проявляется наряду с недостаточностью других витаминов группы В. Симптомы и признаки включают фарингит, поражение слизистых губ и рта, глоссит, конъюнктивит, себорейный дерматит и нормоцитарную нормохромную анемию. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение состоит из приема рибофлавина внутрь или, если необходимо, внутримышечно.
Рибофлавин участвует в углеводном обмене в качестве незаменимого кофермента во многих окислительно-восстановительных реакциях участвующих в углеводном и белковом метаболизме (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Рибофлавин совершенно нетоксичен.
Пищевые источники включают молоко, сыр, печень, мясо, яйца и обогащенные зерновые продукты (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).
Этиология дефицита рибофлавина
Основной причиной возникновения первичного дефицита рибофлавина является недостаточное употребление следующих продуктов:
Обогащенных злаков
Молока
Других продуктов животного происхождения
Вторичный дефицит рибофлавина чаще всего вызван следующим:
хроническая диарея
Заболевания печени
Длительное применение барбитуратов
Хронический алкоголизм
Симптомы и признаки дефицита рибофлавина
Наиболее распространенными признаками дефицита рибофлавина являются бледность и мацерация слизистой оболочки в углах рта (ангулярный хейлит) и красной каймы губ (хейлоз), которые со временем сменяются поверхностными линейными трещинами. Трещины могут инфицироваться грибком Candida albicans, вызывающим образование серовато-белого налета (заеды). Язык может приобретать пурпурный цвет.
Развивается себорейный дерматит, обычно затрагивая носогубные складки, уши, веки, мошонку или большие половые губы. Эти участки краснеют, шелушатся и становятся сальными.
В редких случаях происходит васкуляризация роговицы глаз и развивается кератит, обусловливающий слезотечение и фотофобию.
Диагностика недостаточности рибофлавина
Пробное лечение
Экскреция рибофлавина с мочой
Характер поражений при дефиците рибофлавина является неспецифическим. Недостаточность рибофлавина следует заподозрить, если характерные симптомы появляются у пациента с недостаточностью других витаминов группы В.
Диагноз недостаточности рибофлавина может быть подтвержден клинически или лабораторно, обычно измерением выделения рибофлавина с мочой.
Лечение недостаточности рибофлавина
Дополнительный рибофлавин и другие водорастворимые витамины
Иногда рибофлавин вводится парентерально
Рибофлавин 5–30 мг перорально 1 раз в день в разделенных дозах до выздоровления. Также следует принимать другие водорастворимые витамины.
Иногда рибофлавин вводят парентерально как один из витаминов в составе поливитаминных препаратов.
Основные положения
Дефицит рибофлавина вызывает различные неспецифические поражения кожи и слизистых оболочек, включая мацерацию слизистой оболочки в углах рта (ангулярный хейлит) и на поверхности губ (хейлоз).
Дефицит рибофлавина следует предполагать у пациентов с характерными симптомами и с недостаточностью других витаминов группы В; подтвердить диагноз можно клинически, используя пищевые добавки с рибофлавином или путем измерения экскреции рибофлавина с мочой.
Лечение проводится путем приема рибофлавина и других водорастворимых витаминов.