Недостаточность и нарушение метаболизма витамина B6

Недостаточность витамина B6 вызывает периферическую невропатию и пеллагроподобный синдром с сопутствующими себорейным дерматитом, глосситом и хейлозом, у взрослых также – спутанность сознания, отклонения электрокардиограммы от нормы и судороги. Никакой связи между пиридоксином и тревожностью или депрессией не определено.

Изредка дефицит или нарушения метаболизма вызывают судороги, особенно у младеннцев. Судороги, особенно у младенцев, могут быть рефрактерны к терапии антиэпилептических препаратов.

Может также развиваться нормоцитарная, микроцитарная или сидеробластная анемия.