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Недостаточность и нарушение метаболизма витамина B6

(Недостаточность витамина В6 и зависимость от него)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024

Поскольку витамин В6 находится в большинстве пищевых продуктов, его дефицит встречается редко. Вторичный дефицит может быть следствием различных состояний. Симптомы могут включать периферическую нейропатию, пеллагроподобный синдром, анемию и судороги, которые, особенно у младенцев, не снимаются противоэпилептическими средствами. Нарушение метаболизма витамина В6 (зависимость) встречается редко, проявляется различными симптомами, включая судороги, умственную отсталость и анемию. Диагноз устанавливается обычно клинически; никакие лабораторные тесты не позволяют быстро оценить статус обеспеченности витамином B6. Лечение заключается в пероральном приеме витамина B6 и, если возможно, в лечении причины.

Витамин B6 включает группу родствен­ных соединений: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. При метаболическом обмене в организме они превращаются в пиридоксальфосфат, который принимает участие как кофермент во многих важных реакциях в крови, центральной нервной системе и в метаболизме кожи. Витамин B6 необходим для биосинтеза гема, нук­леиновых кислот, метаболизма липидов, углеводов, аминокислот (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).

Пищевые источники витамина В6 включают субпродукты (например, печень), цельные злаки, рыбу и бобовые. (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Этиология дефицита витамина B6 и нарушение метаболизма

Пищевая недостаточность витамина B6 хотя и ред­ко, но может развиться из-за того, что при интенсивной обработке продуктов в них резко уменьшается содержание вита­мина B6.

Вторичная недостаточность витамина B6 наиболее часто является результатом:

В редких случаях вторичная недостаточность является следствием увеличенной метаболической потребности (например, при гипертиреозе).

Изредка врожденные нарушения метаболизма могут затрагивать метаболизм пиридоксина.

Симптомы и признаки дефицита и нарушения метаболизма витамина B6

Недостаточность витамина B6 вызывает периферическую невропатию и пеллагроподобный синдром с сопутствующими себорейным дерматитом, глосситом и хейлозом, у взрослых также – спутанность сознания, отклонения электрокардиограммы от нормы и судороги. Никакой связи между пиридоксином и тревожностью или депрессией не определено.

Изредка дефицит или нарушения метаболизма вызывают судороги, особенно у младеннцев. Судороги, особенно у младенцев, могут быть рефрактерны к терапии антиэпилептических препаратов.

Может также развиваться нормоцитарная, микроцитарная или сидеробластная анемия.

Диагностика недостаточности и нарушения метаболизма витамина B6

  • Клиническая оценка

Дефицит витамина В6 следует учитывать в следующих случаях:

Диагностика недостаточности витамина B6 обычно клиническая. Нет никакого общепринятого лабораторного теста оценки статуса витамина B6; наиболее распространенным является измерение содержания пиридоксальфосфата в сыворотке крови.

Здравый смысл и предостережения

  • Если противоэпилептические препараты не останавливают судорожные припадки у детей, то стоит рассмотреть вопрос о назначении пиридоксина для лечения возможного дефицита витамина B6.

Лечение недостаточности и нарушения метаболизма витамина B6

  • Пиридоксин

  • Устранение факторов риска, когда это возможно

При наличии вторичного дефицита витамина B6, его причины (например, применение пиридоксин-инактивирующих препаратов, мальабсорбция) должны быть корригированы, если это возможно.

Обычно пиридоксин в дозе 50-100 мг перорально 1 раз в день устраняет дефицит у взрослых. Большинство людей, принимающих изониазид, также должны получать пиридоксин перорально 30-50 мг 1 раз в день.

Если дефицит обусловлен увеличе­нием метаболических потребностей, то могут потребоваться дозы, значительно превышающие рекомендованные суточные дозы. Большие дозы пиридоксина могут быть эффективны и в боль­шинстве случаев врожденных нарушений метаболизма.

Основные положения

  • Недостаточность витамина B6 обычно вызвана препаратами, инактивирующими пиридоксин, (например, изониазидом), белково-энергетической недостаточностью, нарушением всасывания, алкоголизмом или чрезмерной потерей веса.

  • Недостаточность вызывает периферическую невропатию, себорейный дерматит, глоссит, хейлит, и, у взрослых, спутанность сознания и судороги.

  • Подозрения и диагноз ставятся на основании клинических данных.

  • Необходимо устранить вторичные причины или принимать дополнительно пиридоксин.

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