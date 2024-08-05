Недостаточность и нарушение метаболизма витамина B6

Поскольку витамин В6 находится в большинстве пищевых продуктов, его дефицит встречается редко. Вторичный дефицит может быть следствием различных состояний. Симптомы могут включать периферическую нейропатию, пеллагроподобный синдром, анемию и судороги, которые, особенно у младенцев, не снимаются противоэпилептическими средствами. Нарушение метаболизма витамина В6 (зависимость) встречается редко, проявляется различными симптомами, включая судороги, умственную отсталость и анемию. Диагноз устанавливается обычно клинически; никакие лабораторные тесты не позволяют быстро оценить статус обеспеченности витамином B6. Лечение заключается в пероральном приеме витамина B6 и, если возможно, в лечении причины.
Витамин B6 включает группу родственных соединений: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. При метаболическом обмене в организме они превращаются в пиридоксальфосфат, который принимает участие как кофермент во многих важных реакциях в крови, центральной нервной системе и в метаболизме кожи. Витамин B6 необходим для биосинтеза гема, нуклеиновых кислот, метаболизма липидов, углеводов, аминокислот (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).
Пищевые источники витамина В6 включают субпродукты (например, печень), цельные злаки, рыбу и бобовые. (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).
Этиология дефицита витамина B6 и нарушение метаболизма
Пищевая недостаточность витамина B6 хотя и редко, но может развиться из-за того, что при интенсивной обработке продуктов в них резко уменьшается содержание витамина B6.
Вторичная недостаточность витамина B6 наиболее часто является результатом:
Использования пироксин-инактивирующих лекарственных препаратов (например, противоэпилептических препаратов, изониазида, циклосерина, гидралазина, кортикостероидов, пеницилламина)
Чрезмерных потерь во время гемодиализа
В редких случаях вторичная недостаточность является следствием увеличенной метаболической потребности (например, при гипертиреозе).
Изредка врожденные нарушения метаболизма могут затрагивать метаболизм пиридоксина.
Симптомы и признаки дефицита и нарушения метаболизма витамина B6
Недостаточность витамина B6 вызывает периферическую невропатию и пеллагроподобный синдром с сопутствующими себорейным дерматитом, глосситом и хейлозом, у взрослых также – спутанность сознания, отклонения электрокардиограммы от нормы и судороги. Никакой связи между пиридоксином и тревожностью или депрессией не определено.
Изредка дефицит или нарушения метаболизма вызывают судороги, особенно у младеннцев. Судороги, особенно у младенцев, могут быть рефрактерны к терапии антиэпилептических препаратов.
Может также развиваться нормоцитарная, микроцитарная или сидеробластная анемия.
Диагностика недостаточности и нарушения метаболизма витамина B6
Клиническая оценка
Дефицит витамина В6 следует учитывать в следующих случаях:
У детей, имеющих судороги
У любого пациента, судороги которых поддаются лечению противоэпилептическими препаратами
У любого пациента с недостаточностью других витаминов группы В, особенно у пациентов с расстройством, связанным с употреблением алкоголя или белково-энергетической недостаточностью
Диагностика недостаточности витамина B6 обычно клиническая. Нет никакого общепринятого лабораторного теста оценки статуса витамина B6; наиболее распространенным является измерение содержания пиридоксальфосфата в сыворотке крови.
Здравый смысл и предостережения
Лечение недостаточности и нарушения метаболизма витамина B6
Пиридоксин
Устранение факторов риска, когда это возможно
При наличии вторичного дефицита витамина B6, его причины (например, применение пиридоксин-инактивирующих препаратов, мальабсорбция) должны быть корригированы, если это возможно.
Обычно пиридоксин в дозе 50-100 мг перорально 1 раз в день устраняет дефицит у взрослых. Большинство людей, принимающих изониазид, также должны получать пиридоксин перорально 30-50 мг 1 раз в день.
Если дефицит обусловлен увеличением метаболических потребностей, то могут потребоваться дозы, значительно превышающие рекомендованные суточные дозы. Большие дозы пиридоксина могут быть эффективны и в большинстве случаев врожденных нарушений метаболизма.
Основные положения
Недостаточность витамина B6 обычно вызвана препаратами, инактивирующими пиридоксин, (например, изониазидом), белково-энергетической недостаточностью, нарушением всасывания, алкоголизмом или чрезмерной потерей веса.
Недостаточность вызывает периферическую невропатию, себорейный дерматит, глоссит, хейлит, и, у взрослых, спутанность сознания и судороги.
Подозрения и диагноз ставятся на основании клинических данных.
Необходимо устранить вторичные причины или принимать дополнительно пиридоксин.