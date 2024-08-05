Недостаточность витамина D и зависимость

Недостаточное пребывание на солнце предрасполагает к дефициту витамина D. Дефицит нарушает минерализацию кости, вызывает рахит у детей и остеомаляцию у взрослых и, возможно, вносит свой вклад в развитие остеопороза. Диагностика включает в себя измерение сывороточного 25(OH)D (D2 + D3). Лечение обычно заключается в назначении витамина D перорально; кальций и фосфаты назначаются дополнительно по мере необходимости. Весьма часто используется профилактика. В редких случаях нарушения метаболизма витамина D (зависимость) вызывают наследственные заболевания.
Дефицит витамина D – явление, распространенное во всем мире. Он является частой причиной рахита и остеомаляции, но эти нарушения могут также быть результатом других заболеваний, таких как хроническое заболевание почек, различные заболевания почечных канальцев, семейная форма гипофосфатемического (резистентного к витамину D) рахита, хронический метаболический ацидоз, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, недостаточное количество кальция в пище, а также расстройства или прием лекарственных средств, которые нарушают минерализацию костного матрикса.
Дефицит витамина D вызывает гипокальциемию, которая стимулирует выработку паратиреоидного гормона (ПТГ), вызывая гиперпаратиреоз. Гиперпаратиреоз увеличивает абсорбцию, костную мобилизацию и сохранение кальция в почках, но при этом увеличивает экскрецию фосфатов. В результате уровень кальция в сыворотке может быть нормальным, но из-за гипофосфатемии минерализация костей ухудшается.
Физиология недостаточности витамина D и зависимость
Витамин D имеет 2 основные формы:
D2 (эргокальциферол)
D3 (холекальциферол): в естественном виде и в виде добавки, используемой для восполнения недостаточности
Витамин D3 синтезируется в коже под воздействием прямых солнечных лучей (ультрафиолет B), с пищей его можно получить в основном из морских рыб и рыбьего жира (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). В некоторых странах витамином D обогащается молоко и другие продукты питания. Женское грудное молоко содержит мало витамина D, в среднем лишь 10% количества, которое есть в обогащенном коровьем молоке.
Уровень витамина D может снижаться с возрастом из-за снижения его синтеза кожей. Использование солнцезащитного крема и темная пигментация кожи также уменьшают синтез витамина D в коже.
Витамин D является прогормоном с несколькими активными метаболитами, которые действуют как гормоны. Он метаболизируется в печени до 25(OH)D (кальцифедиол, кальцидиол, 25-гидроксихолекальциферол или 25-гидроксивитамин D), который затем преобразуется почками в 1,25-дигидроксивитамин D (1,25-дигидроксихолекальциферол, кальцитриол или активный гормон витамина D). 25(OH)D, основная циркулирующая форма, имеет некоторую метаболическую активность, но наиболее метаболически активным является 1,25-дигидроксивитамин D. Преобразование в 1,25-дигидроксивитамин D регулируется его собственной концентрацией, паратиреоидным гормоном (ПТГ) и концентрациями в сыворотке крови кальция и фосфатов.
Витамин D влияет на функционирование многих органов и систем (см. таблицу Действие витамина D и его метаболитов), но главным образом он увеличивает всасывание кальция и фосфатов в кишечнике и способствует нормальному формированию костей и минерализации.
Витамин D и его аналоги могут применяться для лечения псориаза, гипопаратиреоза и почечной остеодистрофии. Его полезность в снижении смертности от всех причин или в предотвращении лейкемии, рака молочной железы, простаты, толстого кишечника или других видов рака не была доказана, как и его эффективность в лечении различных других нескелетных заболеваний у взрослых (1–3). Добавки витамина D не эффективно лечат или предотвращают депрессию или сердечно-сосудистые заболевания (4, 5) и имеют минимальные эффекты на предотвращение острых респираторных инфекций (6). Прием комбинированной рекомендуемой суточной нормы как витамина D, так и кальция может немного снизить риск падений (7) у пациентов с дефицитом витамина D, особенно у тех, кто находится в учреждениях; однако большие дозы витамина D могут увеличить риск переломов (8, 9). Поскольку причины падений многофакторны, другие исследования не обнаружили, что добавки витамина D сами по себе снижают количество падений и переломов у пожилых людей (10, 11).
(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).
Действие витамина D и его метаболитов
Орган
Действие
Кость
Способствует костеобразованию путем поддержания необходимых концентраций кальция и фосфатов
Иммунная система
Стимулирует иммуногенность и обладает противоопухолевой активностью
Понижает риск аутоиммунных заболеваний
Кишечник
Усиливает транспорт (абсорбцию) кальция и фосфатов
Почки
Усиливает реабсорбцию кальция канальцами
Околощитовидные железы
Угнетает секрецию паратиреоидного гормона
Поджелудочная железа
Стимулирует выработку инсулина
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Этиология дефицита витамина D и зависимость
Дефицит витамина D может произойти по следующим причинам:
Недостаточное пребывание на солнце
Недостаточное поступление витамина D
Снижение всасывания витамина D
Аномальный метаболизм витамина D
Устойчивость к воздействию витамина D
Недостаточное воздействие или потребление
Недостаточное пребывание на солнце и использование солнцезащитного крема, недостаточный прием с пищей обычно должны наличествовать вместе, чтобы привести к клиническому дефициту. К восприимчивым к данному заболеванию лицам относятся следующие категории
Пожилые люди (которые часто недоедают и не подвергаются достаточному воздействию солнечного света)
Представители некоторых общин (например, женщины и дети, ограниченные пребыванием дома, или люди, носящие одежду, которая покрывает все тело и лицо)
Неадекватные запасы витамина D типичны среди пожилых, особенно тех, кто прикован к дому, помещен в дом престарелых, госпитализирован или имел перелом бедра.
Рекомендуемое прямое воздействие солнечного света составляет от 5 до 15 минут (субэритемная доза) на руки и ноги или на лицо, руки и кисти как минимум 3 раза в неделю. Тем не менее, многие дерматологи не рекомендуют увеличение времени воздействия солнечных лучей из-за увеличения риска развития рака кожи.
Уменьшенная абсорбция
Мальабсорбция может лишить организм пищевого витамина D; лишь небольшое количество 25(ОН)D подвергается печеночно-кишечной рециркуляции.
Нарушение обмена веществ
Дефицит витамина D может явиться следствием дефектов в синтезе 25(ОН)2D или 1,25 дигидроксивитамина D. У людей с хроническими заболеваниями почек могут развиться рахит или остеомаляция, поскольку выработка почками 1,25-дигидроксивитамина D снижена, а уровень фосфатов повышен. На выработку активных метаболитов витамина D может также повлиять печеночная дисфункция.
Наследственный витамин D-зависимый рахит I типа является аутосомным рецессивным заболеванием, характеризующимся отсутствием или нарушенным превращением 25 (OH) D в 1,25 дигидроксивитамин D в почках. При Х-сцепленной семейной гипофосфатемии снижение реабсорбции фосфатов из клубочкового фильтрата в почках с низкими или неадекватно нормальными уровнями 1,25-дигидроксивитамина D приводит к деформации костей.
Многие противосудорожные препараты и глюкокортикоиды увеличивают потребность в дополнительном приеме витамина D, поскольку они нарушают метаболизм витамина D.
Резистентнось при воздействии витамина D
Наследственный витамин D-зависимый рахит II типа имеет несколько форм и вызван мутациями рецептора к 1,25-дигидроксивитамину D. Этот рецептор влияет на метаболизм 1,25-дигидроксивитамина D в кишечнике, почках, костях и других клетках. При таких формах, несмотря на наличие 1,25-дигидроксивитамина D в достаточном количестве, функция его блокирована, так как данный рецептор не функционирует.
Симптомы и признаки дефицита и нарушения метаболизма витамина D
Дефицит витамина D может вызывать мышечную боль, слабость и боли в костях в любом возрасте.
Дефицит витамина D у беременной женщины вызывает дефицит его у плода. Иногда серьезный дефицит может вызвать остеомаляцию у матери, что приводит к рахиту с поражениями метафизов костей у новорожденных.
У младенцев раннего возраста рахит вызывает размягчение костей всего черепа (краниотабес). При пальпации затылочная и задняя теменные кости могут легко вдавливаться.
При рахите у младенцев более старшего возраста задерживаются сроки начала сидения и ползания, закрытия родничков; у них выпуклый череп и реберно-хрящевые утолщения. Реберно-хрящевые утолщения похожи на выступающие по бокам грудной клетки бусы (рахитические четки).
У детей в возрасте 1-4 года увеличивается эпифизарный хрящ в нижних концах лучевой, локтевой, большеберцовой и малоберцовой костей; развивается кифосколиоз и задерживаются сроки начала ходьбы.
У старших детей и подростков ходьба болезненна; в чрезвычайных случаях развиваются деформации, такие как варусные деформации и X-образные ноги. Тазовые кости могут уплощаться, сужая родовой канал у девочки-подростка.
Тетания обусловлена гипокальциемией и может сопровождать дефицит витамина D как у детей, так и у взрослых. Тетания может вызывать парестезии губ, языка и пальцев; спазм кистей и стоп, лицевых мышц; в тяжелых случаях могут развиться судороги и параличи. Дефицит витамина D у матери может вызвать тетанию у новорожденных.
Остеомаляция предрасполагает к переломам. У пожилых переломы бедра могут быть следствием даже минимальной травмы.
Диагностика недостаточности и зависимости витамина D
Уровни 25(OH)D (D2+D3)
Недостаточность витамина D можно заподозрить на основании:
Недостаточное пребывание на солнце или недостаточное питание
Симптомы и признаки рахита, остеомаляции, неонатальной тетании
Характерные изменения костей, наблюдаемые при рентгеноскопическом исследовании
Рентгенография лучевой и локтевой костей в сочетании с определением сывороточных уровней кальция, фосфатов, щелочной фосфатазы, паратиреоидного гормона (ПТГ) и 25(ОН)D необходимы для дифференцировки недостаточности витамина D от других причин деминерализации костей.
Младенцам с краниотабесом следует измерить уровень витамина D и провести серологические тесты на сифилис, основываясь на анамнезе и физикальном обследовании, но в большинстве случаев краниотабес проходит самостоятельно. Рахит можно отличить от хондродистрофии, поскольку для последней характерны большая голова, короткие конечности, утолщенные и плотные кости, при этом сывороточные уровни кальция, фосфатов и щелочной фосфатазы соответствуют норме.
Тетания при младенческом рахите может быть клинически неотличима от судорог, обусловленных другими причинами. Анализы крови и анамнез болезни могут помочь в дифференциальной диагностике.
Рентгенограммы
Изменения костей, выявленные на рентгенографии, предшествуют появлению клинических симптомов. При рахите изменения наиболее очевидны на нижних концах лучевой и локтевой костей. Диафизарные концы теряют свою отчетливость, очертания имеют форму чаши с пятнистыми или каемчатыми разрежениями. Впоследствии из-за того, что концы лучевой и локтевой костей некальцифицируются, они становятся проницаемы для рентгеновских лучей, расстояние между ними и пястными костями кажется увеличенным. Костный матрикс в других местах также становится проницаем для рентгеновских лучей. Характерные деформации являются следствием сгибания костей в области сочленения хряща с диафизом (стержнем), потому что стержень слаб. Как только начинается заживление, в области эпифиза появляется тонкая белая линия кальцификации, которая становится более плотной и толстой при дальнейшем развитии процесса кальцификации. Затем кальцифицируется костный матрикс и выглядит как затемнение на поднадкостничном уровне.
Credit DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / SCIENCE PHOTO LIBRARY
У взрослых на рентгенограмме видна деминерализация костей, особенно позвоночника, таза и нижних конечностей. Также могут быть видны фиброзные пластинки, а в кортикальном слое костей появляются дефектные, похожие на узкую ленту участки деминерализации (псевдопереломы, линии Лузера, синдром Милкмана).
Лабораторные методы
Поскольку уровни сывороточного 25(ОН)D отражают запасы витамина D в организме и больше коррелируют с симптомами и признаками дефицита витамина D, чем уровни других метаболитов витамина D, наилучший способ диагностики дефицита витамина D обычно заключается в измерении
уровней 25(OH)D (D2 + D3)
Для обеспечения максимального здоровья костей необходимо достигнуть уровней витамина 25(OH)D > 20-24 нг/мл (приблизительно 50-60 нмоль/л). Однако остается неизвестным, имеют ли высокие концентрации этого витамина и иные преимущества, при этом повышенная всасываемость кальция может увеличить риск развития ишемической болезни сердца.
Если диагноз неясен, то можно измерить сывороточные уровни 1,25-дигидроксивитамина D и концентрацию кальция в моче. При тяжелом дефиците уровни 1,25 дигидроксивитамина D в сыворотке ненормально низкие и обычно не определяются. Содержание кальция в моче низкое при всех формах дефицита, кроме случаев, обусловленных ацидозом.
При дефиците витамина D уровень сывороточного кальция может быть низким или, вследствие вторичного гиперпаратиреоза, нормальным. Фосфат сыворотки обычно уменьшается, а щелочная фосфатаза увеличивается. Сывороточный ПТГ может быть нормальным или повышенным.
При наследственном витамин D-зависимом рахите I типа содержание в сыворотке крови 25(OH)D в норме, 1,25 дигидроксивитамина D и кальция – снижено, а фосфатов – в норме или повышено.
Лечение недостаточности витамина D и зависимость
Коррекция недостаточности кальция и фосфата
Дополнительный прием витамина D
Должен быть компенсирован дефицит кальция (что является распространенным явлением) и фосфатов.
При условии достаточного потребления кальция и фосфатов взрослые с остеомаляцией и дети с неосложненным рахитом могут быть излечены путем перорального приема витамина D3 по 40 мкг (1600 международных единиц) один раз в день. Сывороточные 25 (ОН) D и 1,25 дигидроксивитамин D начинают повышаться в течение 1 или 2 дней. Уровни сывороточных кальция и фосфатов увеличиваются, а уровень щелочной фосфатазы снижается приблизительно в течение 10 дней. К 3-й неделе в костях запасается достаточно кальция и фосфатов, чтобы это можно было видеть на рентгенограмме. Приблизительно через месяц доза может быть уменьшена до обычного поддерживающего уровня 15 мкг (600 МЕ) 1 раз/день.
При наличии тетании терапия витамином D должна быть дополнена внутривенным введением солей кальция на срок до 1 недели (см. Гипокальциемия).
Некоторым пожилым пациентам требуется от 25 до > 50 мкг (от 1000 до ≥ 2000 МЕ) витамина D3 в день для поддержания уровня 25(OH)D > 20 нг/мл (> 50 нмоль/л); эта доза превышает рекомендуемую норму потребления для людей младше 70 лет (600 МЕ) или старше 70 лет (800 МЕ). Верхний предел потребления витамина D составляет 4000 МЕ/день. Иногда назначают более высокие дозы витамина D2 (например, от 25000 до 50000 МЕ каждую неделю или каждый месяц), однако витамин D3 предпочтительнее, поскольку он эффективнее витамина D2.
Так как рахит и остеомаляция вследствие нарушения выработки матаболитов витамина D являются витамин D-устойчивыми, они не поддаются лечению дозами, обычно эффективными при рахите, обусловленном недостаточным всасыванием. Необходима оценка эндокринологического статуса, потому, что лечение зависит от конкретного нарушения. Когда выработка 25(OH)D нарушена, прием витамина D3 в дозе 50 мкг (2000 МЕ) 1 раз в день увеличивает уровни в сыворотке крови и приводит к клиническому улучшению. Пациентам с заболеваниями почек часто необходим дополнительный прием 1,25- дигидроксивитамина D (кальцитриола).
Наследственный витамин D-зависимый рахит I типа поддается лечению 1,25-дигидроксивитамином D в дозе 1-2 мкг перорально 1 раз в день. Некоторым пациентам с наследственным витамин D-зависимым рахитом II типа помогают очень большие дозы (например, 10-24 мкг/день) 1,25 дигидроксивитамина D; другим необходимы длительные инфузии кальция.
Профилактика недостаточности витамина D и зависимость
В сообществах, члены которых подвержены риску дефицита витамина D, особенно важно диетологическое консультирование.
Среди индийских иммигрантов в Британии было эффективным обогащение пресной муки чапати витамином D (125 мкг/кг).
Пользу от воздействия солнечных лучей для выработки витамина D следует сравнивать с повышенным повреждением кожи и риском развития рака кожи.
Младенцам на грудном вскармливании рекомендуется дополнительно назначать витамин D в дозе 10 мкг (400 МЕ) 1 раз в день от момента рождения и до 6 месяцев; начиная с 6 месяцев уже доступно более разнообразное питание. Польза от приема доз, превышающих рекомендуемую суточную норму, не доказана.
Скрининг
Рабочая группа США по профилактическим услугам (The US Preventive Services Task Force) пришла к выводу, что недостаточно данных для оценки пользы и вреда скрининга на дефицит витамина D у взрослых без симптомов (1). Эндокринологические общества в США, Европе и других странах опубликовали руководство по клинической практике для людей, не имеющих других показаний для приема добавок или тестирования на витамин D. Это руководство не рекомендует эмпирическое назначение добавок витамина D или скрининг 25(OH)D у людей в возрасте от 18 до 74 лет, включая взрослых с ожирением или с темной пигментацией кожи. Рекомендуемая суточная норма добавок витамина D3 может быть полезна для людей старше 75 лет, людей с высоким риском предиабета и беременных женщин, однако рутинное тестирование на 25(OH)D не требуется (2).
Ссылки на скрининг
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Основные положения
Недостаточность витамина D является распространенным заболеванием и вытекает из недостаточного воздействия солнечного света и недостаточного приема пищи (обычно в комплексе) и/или из хронического заболевания почек.
Недостаточность может вызывать мышечную боль, слабость мышц, боли в костях и остеомаляцию.
Недостаточность витамина D следует предполагать у пациентов, не получающих необходимого количества солнечного света и пищи, а также имеющих типичные симптомы и признаки (например, рахит, боль в мышцах или костях) или с деминерализацией костей при ренгеноскопическом исследовании.
Для подтверждения диагноза необходимо измерить уровень 25(OH)D (D2+D3).
Для лечения недостаточности витамина D необходимо устранить недостаточность кальция и фосфата и принимать дополнительные дозы витамина D.