Гиповитаминоз ниацина

Пеллагра характеризуется симптома­ми поражения кожи, слизистых оболочек, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Прогрессирование пеллагры приводит к симметричным высыпаниям на участках кожи, открытых солнцу, сто­матиту, глосситу, диарее и психическим расстройствам. Симптомы могут появ­ляться поодиночке или в комбинации.

Кожные симптомы включают несколь­ко типов поражений, которые обычно симметричны с двух сторон. Распределение поражений — в области точек давления или на открытых участках кожи, подверженных солнечному воздействию — является более патогномоничным, чем форма самих поражений. Поражения могут ох­ватывать область ношения перчаток («пеллагрическая перчатка») или обуви («пеллагрический ботинок»). Солнечный свет вызывает появление на шее воротника Касаля и поражений в виде «крыльев бабочки» на лице.

Кожные проявления пеллагры Пеллагрическая перчатка На этой фотографии: подвергавшихся действию солнечного света дорсальных поверхностях обеих рук можно видеть чешуйчатые бляшки от вишневого до коричневого цвета, возникшие в результате дефицита никотина. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Воротник Касаля На этой фотографии: гиперпигментированная чешуйчатая сыпь в виде ожерелья у пациента с пеллагрой. Обратите внимание на изменения кожи на руках и предплечьях. Дефицит ниацина обычно проявляется на коже, подвергающейся воздействию солнца. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Пеллагрические изменения кожи (стопы) На этой фотографии показаны гиперпигментированные и гиперкератозные изменения кожи, характерные для пеллагры (дефицит ниацина). ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Karen McKoy, MD. Пеллагрические изменения кожи (кисть) На этой фотографии показаны гиперпигментированные и гиперкератозные изменения кожи, характерные для пеллагры (дефицит ниацина). ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Karen McKoy, MD. Пеллагра Эта фотография показывает неспецифическое изменение цвета кожи (с гиперпигментацией предплечья и эритемой на кисти) на участках, подверженных солнечному воздействию. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Karen McKoy, MD. Пеллагрическая перчатка На этой фотографии: подвергавшихся действию солнечного света дорсальных поверхностях обеих рук можно видеть чешуйчатые бляшки от вишневого до коричневого цвета, возникшие в результате дефицита никотина. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Воротник Касаля На этой фотографии: гиперпигментированная чешуйчатая сыпь в виде ожерелья у пациента с пеллагрой. Обратите внимание на изменения кожи на руках и предплечьях. Дефицит ниацина обычно проявляется на коже, подвергающейся воздействию солнца. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Пеллагрические изменения кожи (стопы) На этой фотографии показаны гиперпигментированные и гиперкератозные изменения кожи, характерные для пеллагры (дефицит ниацина). ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Karen McKoy, MD. Пеллагрические изменения кожи (кисть) На этой фотографии показаны гиперпигментированные и гиперкератозные изменения кожи, характерные для пеллагры (дефицит ниацина). ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Karen McKoy, MD. Пеллагра Эта фотография показывает неспецифическое изменение цвета кожи (с гиперпигментацией предплечья и эритемой на кисти) на участках, подверженных солнечному воздействию. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Симптомы поражения слизистых проявляются прежде всего в полости рта, но могут также поражаться влагалище и уретра. Глоссит и стоматит характеризу­ют острый дефицит. При прогрессировании дефицита язык и слизистые оболочки полости рта становятся яркими, алыми (алый глоссит), что сопровождается бо­лью во рту, увеличенным слюноотделени­ем, отеком языка. Могут появляться язвы, особенно под языком, на слизистой обо­лочке нижней губы и напротив моляров.

Симптомы в желудочно-кишечном тракте при ранней стадии недостаточности включают жжение в глотке и пищеводе, дискомфорт в пищеводе и вздутие живота. Обычно возникает запор. Позднее могут наблюдаться тошнота, рвота и диарея. Поносы часто с примесью крови из-за гиперемии и изъязвления ки­шечника.

Симптомы нарушений центральной нервной системы включают психозы, энцефалопатию (характеризуемый синдромом спутанности сознания) и снижение когнитивных способностей (слабоумие). Психоз характеризуется нарушением памяти, дезориентацией, спутанностью сознания и конфабуляциями. Доминирующим симптомом может быть возбуждение, депрессия, мания, делирий или паранойя.

Никакой связи между содержанием в организме никотиновой кислоты и гипертонией не установлено.