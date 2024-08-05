Гипервитаминоз витамина А может быть ост­рым (обычно из-за случайного пот­ребления детьми) или хроническим. Для обоих видов характерны головная боль и увеличение внутричерепного давления. Острая интоксикация вызы­вает тошноту и рвоту. Хрони­ческая интоксикация вызывает изме­нения кожи, волос, ногтей, патологи­ческие отклонения в функциональных пробах печени, врожденные дефекты у плода. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. При отсутствии врожденных дефектов, корректировка дозы почти всегда ведет к полному выздоровлению.

Витамин А необходим для синтеза родопсина, пигмента фоторецепторов в сетчатке глаза (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Витамин А помогает поддерживать эпителиальные ткани и имеет важное значение для стабильности лизосом и синтеза гликопротеинов.

К пищевым источникам предшественника витамина А относятся рыбий жир, печень, яичные желтки, сливочное масло и обогащенные витамином А молочные продукты. Как правило, в печени запасается от 80 до 90% витамина А. Чтобы использовать витамин А, организм высвобождает его в крово­ток, где он связывается с преальбумином (транстиретином) и ретинолсвязывающим белком. Бета-каротин и другие провита­мины-каротиноиды, содержащиеся в зеленых листовых и желтых овощах, моркови и в темных или яркоокрашенных фруктах, превращаются в витамин А. Каротиноиды лучше всасы­ваются из овощей, если они готовятся или гомогенизируются и принимаются с каким-то жи­ром (например, маслом).

Были разработаны эквиваленты активности ретинола (ЭАР) (на англ. RAE), потому что у каротиноидов активность провитамина А меньше чем у преформированного витамина А; 1 мкг ретинола = 3,33 единицы.

Синтетические аналоги витамина (ретиноиды) все чаще используются в дерматологии. Возможная защитная роль бета-каротина и ретиноидов против некоторых эпителиальных раков находится на стадии исследования, однако бета-каротин и ретиноиды не рекомендуются для профилактики рака или сердечно-сосудистых заболеваний (1).

Прием бета-каротина в качестве добавки связан с повышением риска развития рака (например, рака легких) (2) и сердечно-сосудистых заболеваний (3); риск, по-видимому, не увеличивается при употреблении каротиноидов из фруктов и овощей.

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

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Этиология интоксикации витамином А Острая токсичность витамина А у детей может возникнуть, как правило, в результате случайного приема больших доз (> 300 000 единиц [> 100 000 мкг ЭАР]). У взрослых острый гипервитаминоз наблюдался, когда полярные исследователи ели печень белого медведя или тюленя, которая содержит несколько миллионов международных единиц витамина А. Хроническая токсичность витамина А у детей старшего возраста и взрослых обычно развивается после приема в течение многих месяцев доз > 100 000 МЕ (> 30 000 мкг ЭАР)/день. Возможной причиной является мегавитаминная терапия, как, например, огромные суточные дозы (от 150 000 до 350 000 МЕ [от 50 000 до 120 000 мкг ЭАР]) витамина А или его метаболитов, которые иногда назначаются при узловатых угрях или других кожных заболеваниях. У взрослых, которые потребляют > 4500 МЕ (> 1500 мкг ЭАР)/день витамина А может развиться остеопороз. У младенцев, получающих избыточные дозы (18000 – 60000 МЕ [6000 – 20000 мкг ЭАР]/день) водорастворимого витамина А, гипервитаминоз может развиться в течение нескольких недель. Пороки развития возникают у детей женщин, принимающих изотретиноин (который связан с витамином A) для лечения акне, или тех, кто принимал мегадозы витамина A во время беременности. Мегадозы витамина А могут быть токсичными для печени. Хотя каротин в организме превращается в витамин А, чрезмерное потребление каротина вызывает каротинемию, а не гипервитаминоз витамина А. Каротинемия обычно протекает бессимптомно, но может привести к каротинозу, при котором кожа желтеет.

Симптомы и признаки интоксикации витамином А Хотя симптомы токсичности, связанной с витамином А, могут варьироваться, при остром и хроническом гипервитаминозе обычно возникают головная боль и сыпь. Острый гипертоксикоз вызывает повышение внутричерепного давления. Обычно наблюдаются сонливость, раздражительность, боли в животе, тошнота и рвота. Иногда происходит шелушение кожи. Ранним симптомом хронического гипервитаминоза являются редко растущие, жесткие волосы; алопеция бровей, сухая, грубая кожа, сухость глаз и потрескавшиеся губы. Позже развиваются сильная головная боль, идиопатическая внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль головного мозга) и генерализованная слабость. Могут наблюдаться кортикальный гиперостоз костей и артралгии, особенно у детей. Легко возникают переломы, особенно у пожилых. У детей гипервитаминоз вызывает зуд, анорексию и нарушения развития. Могут наблюдаться гепатомегалия и спленомегалия; чаще всего это наблюдается у детей. При каротинозе кожа (но не склеры) становится темно-желтой, особенно на ладонях и подошвах стоп.

Диагностика интоксикации витамином А Клиническая оценка Диагноз интоксикации витамином А устанавливается на основании клинических данных. Уровни витамина в крови плохо коррелируют со степенью проявлений токсичности. Одна­ко, если клинический диагноз сомните­лен, могут помочь лабораторные иссле­дования. При интоксикации витамином А уровни ретинола в плазме натощак могут резко увеличиться по сравнению с нор­мальными величинами (28–86 мкг/дл [1–3 мкмоль/л]) – до > 100 мкг/дл (> 3,49 мкмоль/л), иногда до > 2000 мкг/дл (> 69,8 мкмоль/л). Типична гиперкальциемия. Дифференцировать интоксикацию витамина А от других заболеваний иногда очень труд­но. Также каротинодермия может встре­чаться при тяжелом гипотиреозе и анорексии, возможно потому, что каротин более медлен­но превращается в витамин А.

Лечение гипервитаминоза витамина А Прекращение приема витамина А.

Прогноз при интоксикации витамина А Полное выздоровление обычно наступает после прекращения приема витамина А. Симптомы и признаки хронического гиперавитаминоза, как правило, исчезают в течение 1–4 недель. Однако пороки развития у плода матери, которая принимала мегадозы витамина A или изотретиноина, необратимы.