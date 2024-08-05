Биотин и пантотеновая кислота

Биотин действует как кофермент для реакций карбоксилазы, необходимых для жирового и углеводного метаболизма. Адекватный уровень потребления для взрослых – 30 мкг/день.

Пантотеновая кислота широко применяется в пищевых продуктах; это – важная составляющая кофермента A. Взрослым, вероятно, требуются приблизительно 5 мг/день. Полезная роль обогащения пантотеновой кислотойпри липидном метаболизме, при ревматоидном артрите или при физических упражнениях остается недоказанной.

Изолированный дефицит биотина или пантотеновой кислоты фактически никогда не наблюдается.

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).