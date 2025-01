Nomes de medicamentos: genérico e comercial

A maioria dos medicamentos vendidos sob prescrição médica no mercado recebem nomes comerciais (também chamados nomes proprietários, marca registrada [algumas vezes chamada por engano de comercial], ou de especialidade) para diferenciá-los como medicamentos produzidos e comercializados exclusivamente por um fabricante em particular. Nos Estados Unidos, esses nomes são geralmente registrados como marcas registradas na Secretaria de Patentes. O registro garante ao dono do registro certos direitos legais com relação ao uso do nome. Um nome comercial pode ser registrado para um produto que contenha apenas um princípio ativo, com ou sem aditivos, ou para um produto com dois ou mais princípios ativos.

Um medicamento comercializado por várias empresas pode ter vários nomes comerciais. Um medicamento fabricado em um país e comercializado em vários países pode ter diferentes nomes comerciais em cada país.

Neste livro, foram usados nomes genéricos (não proprietários) sempre que possível. Contudo, como os nomes comerciais são usados frequentemente e podem ser reconhecidos com mais facilidade, os medicamentos genéricos mencionados neste livro são listados abaixo em ordem alfabética com muitas de suas denominações comerciais. Uma segunda tabela lista as denominações comerciais em ordem alfabética juntamente com seu nome genérico.

Com poucas exceções, os nomes comerciais nessas duas tabelas estão limitados aos comercializados nos Estados Unidos. Essas tabelas não são exaustivas e não houve esforço para listar todos os nomes comerciais em uso atualmente para cada medicamento. A inclusão de um medicamento nessas tabelas não indica aprovação do uso do medicamento nem se este é eficaz ou seguro. Muitos medicamentos são comercializados quase exclusivamente com o seu nome genérico. A inclusão de um nome comercial de um medicamento nessas tabelas não indica aprovação ou preferência pela versão do nome comercial com respeito à versão genérica.

A decisão sobre qual é a melhor opção, ou seja, usar a versão comercial ou a versão genérica de um medicamento, pode ser uma decisão complexa. É melhor discutir tais assuntos com um médico ou farmacêutico.