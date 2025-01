Religiosidade e espiritualidade em idosos

A religião pode fornecer os seguintes benefícios para a saúde mental:

Uma atitude positiva e promissora sobre a vida e a doença, o que tende a levar a melhores resultados de saúde

Uma sensação de sentido e propósito na vida que afeta os comportamentos de saúde e os relacionamentos familiares e sociais

Uma maior capacidade para lidar com a doença e a incapacidade

Muitos idosos relatam que a religião é o fator mais importante que os capacita a enfrentar os problemas de saúde física e o estresse da vida (como redução dos recursos financeiros ou a perda do cônjuge ou parceiro). Por exemplo, ter uma atitude positiva e de esperança sobre o futuro ajuda as pessoas com problemas físicos a permanecerem motivadas para a recuperação.

Alguns estudos concluíram que os idosos que são muito religiosos e usam mecanismos religiosos para lidar com as situações da vida são menos propensos a desenvolver depressão e ansiedade e têm uma sensação maior de bem-estar psicológico do que aqueles que não o fazem. Até mesmo a percepção da incapacidade parece ser alterada pelo grau de religiosidade. Um estudo com mulheres idosas com fratura de quadril demonstrou que as mais religiosas tinham as taxas mais baixas de depressão e eram capazes de andar significativamente mais quando recebiam alta do hospital do que aquelas que eram menos religiosas.