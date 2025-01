Introdução a questões sociais que afetam os idosos

Conforme as pessoas envelhecem, a capacidade para realizar as tarefas diárias (capacidade funcional) declina em certo grau em cada um. Além disso, pessoas idosas, em média, tendem a ter mais disfunções e incapacidades do que pessoas jovens. Mas as mudanças que acompanham o envelhecimento são mais do que simples mudanças na saúde. Questões sociais (como condições de vida e tipo de atividades diárias) influenciam o risco e a experiência de doença de um idoso.

Os médicos frequentemente fazem o que se chama histórico social, isso os ajuda e a outros membros da equipe de saúde a avaliar as necessidades de cuidados e de apoio social da pessoa. Os médicos usam o histórico social para ajudar o idoso e qualquer cuidador a planejar os cuidados. Os médicos podem fazer perguntas sobre o seguinte: