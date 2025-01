Efeitos das transições de vida nos idosos

A mudança de residência pode ocorrer várias vezes durante a idade avançada. Por exemplo, muitas pessoas se mudam para uma residência para a terceira idade pelas facilidades, para quartos menores para reduzir a carga de trabalho, para uma comunidade diferente com melhor clima ou para estar mais perto dos familiares, para a casa de um parente ou para uma residência clínica para a terceira idade. As pessoas que respondem mal à mudança de residência são mais propensas a viverem sozinhas, socialmente isoladas, pobres e/ou deprimidas. Os homens geralmente respondem pior do que as mulheres.

Devido a problemas financeiros, sociais e outros, alguns idosos acham que devem permanecer em uma casa ou vizinhança problemática apesar do desejo de mudança. Frequentemente, assistentes sociais podem ajudar idosos avaliando suas opiniões para a mudança de residência ou modificações na casa.

Muito do estresse parece surgir quando as pessoas sentem que não têm o controle da mudança e não sabem o que esperar do novo ambiente. Para os idosos que têm perda de memória, uma mudança para longe do entorno familiar pode intensificar a confusão e dependência dos outros e levar à frustração. Muitas mudanças acontecem subitamente, mas mesmo uma pequena preparação pode ajudar a diminuir o estresse da mudança de residência. As pessoas que estão se mudando devem estar familiarizadas com as novas instalações com antecedência, se possível. Visitar as redondezas e encontrar os vizinhos potenciais pode ser muito útil.