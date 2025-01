Disposições de vida alternativa para idosos

Adelphi University School of Social Work

Disposições de vida e relacionamentos que não envolvem viver com um cônjuge, com um filho adulto ou sozinho são bem comuns entre os idosos. Por exemplo, uma proporção substancial de idosos que nunca se casou, é divorciada ou viúva tem relacionamentos próximos e duradouros com irmãos, amigos e companheiros. Algumas pessoas idosas preferem viver como parceiros não casados por motivos financeiros ou outros motivos.

Idosos em relacionamentos não matrimoniais podem enfrentar desafios especiais. O sistema de saúde pode não reconhecer seu companheiro como tendo um papel nas decisões dos cuidados ou como sendo parte da família e pode não fornecer serviços que são apropriados para essas circunstâncias. Por exemplo, um companheiro pode não ter poder legal para decidir por uma pessoa cognitivamente comprometida e pode não ser capaz de compartilhar o quarto em residências clínicas para a terceira idade ou outra instituição de vida compartilhada. As leis em relação a quem pode visitar pessoas internadas em hospitais e tomar decisões de tratamento em nome de pessoas incapazes de fazer isso (consulte Tomada de decisões por um substituto) variam de acordo com o estado, pelo que pessoas nessas circunstâncias podem precisar consultar um advogado.

Em alguns casos, alguém pode estar disposto a se mudar para a casa de um idoso cada vez mais dependente. Esta pessoa, na maior parte das vezes, é um filho adulto, mas pode ser outro familiar ou mesmo um amigo. A pessoa que se muda pode oferecer apenas companhia ou pode se responsabilizar por alguns cuidados. Este tipo de combinação pode estender o tempo em que idoso é capaz de permanecer em sua própria casa e pode ser bastante satisfatório para todos os envolvidos. No entanto, as expectativas de cada pessoa com relação a essas combinações devem ser expressas claramente e acordadas.

Idosos homossexuais ou transgêneros Estima-se que cerca de 7% da população dos Estados Unidos seja constituída por pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou transgênero (LGBT), incluindo 2,6% de pessoas com mais de 65 anos de idade. Cerca de 20% dos idosos da população LGBT são pessoas de cor. Um terço dos idosos LGBT tem recursos financeiros limitados, incluindo 40% dos adultos LGBT com mais de 80 anos e 48% dos que se identificam como pessoas transgênero. Além de altas taxas de pobreza e, frequentemente, uma vida inteira de discriminação e opressão, as pessoas idosas em um relacionamento homossexual enfrentam desafios dos cuidados especiais. O sistema de saúde pode não estar ciente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, pode não reconhecer seu companheiro como tendo um papel nas decisões dos cuidados ou como sendo parte da família do paciente e pode não fornecer serviços que são apropriados para essas circunstâncias. Os profissionais de saúde devem fazer perguntas sobre parceiros, estado civil e condições de vida e ajudar as pessoas LGBT a lidar com desafios específicos para suas vidas.