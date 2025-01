Profissionais de saúde para adultos mais velhos: Profissionais de saúde

Os assistentes sociais ajudam a coordenar as altas dos hospitais e fazer as transferências entre instalações. Eles podem ajudar as pessoas a preencherem formulários como os do plano de saúde e outros. Eles ajudam as pessoas a descobrirem os serviços que podem ser fornecidos no domicílio e na comunidade e frequentemente ajudam a organizar esses serviços. Eles também avaliam como as pessoas estão respondendo aos cuidados e serviços obtidos.

Os assistentes sociais podem reunir os familiares para conversas sobre questões importantes sobre os cuidados de saúde. Muitos assistentes sociais trabalham aconselhando as pessoas sobre ansiedade, depressão ou com dificuldades em lidar com um distúrbio ou incapacidade.

A maior parte dos assistentes sociais está familiarizada com as necessidades especiais dos adultos mais velhos. Mas alguns são especialmente treinados para aconselhar adultos mais velhos e determinar se precisam de supervisão ou ajuda adicional.