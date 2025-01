Profissionais de saúde para adultos mais velhos: Família e amigos

Em uma sociedade moderna e móvel, os familiares algumas vezes vivem a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância. Essas distâncias complicam os esforços para garantir que as pessoas idosas recebam de seus familiares a ajuda que precisam. Cuidadores de longa distância - normalmente filhos adultos - têm muitos desafios.

Frequentemente, é difícil manter uma boa comunicação. Os familiares podem sentir que nunca fazem uma ideia completa e precisa de como a pessoa idosa está indo ou o que é preciso. Mesmo quando as necessidades são entendidas, os familiares podem sentir que há pouco que podem fazer para a pessoa a menos que estejam lá para fazê-lo.

Os familiares podem tomar várias medidas para tornar a ajuda à distância menos preocupante:

Programar períodos regulares para ligar ou fazer chamadas de vídeo, o que pode ser reconfortante para todos

Comunicar-se por e-mail ou videoconferência

Achar uma pessoa que possa visitar seu ente querido regularmente e que concorde em ser acionado imediatamente se surgirem problemas ou preocupações

Organizar a participação em algum tipo de programa de entrega de refeições em caso de preocupação com compras, preparação das refeições e em se alimentar

Instalar um sistema de segurança na casa se houver preocupação com a segurança

Instalar um sistema de resposta de emergência pessoal (dispositivo de alerta médico) se houver preocupação de cair

Além disso, os familiares devem ter cópias de quaisquer instruções prévias, como testamentos em vida ou procuração vitalícia para cuidados de saúde, assim poderão ajudar caso seu ente querido precise de tratamento de emergência. Os familiares também devem saber se seu ente querido deixou alguma conduta médica portátil, também chamada de conduta profissional para tratamento de prolongamento da vida (Provider Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST) ou conduta médica para tratamento de prolongamento da vida (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment, MOLST). As condutas médicas portáteis comunicam as decisões de cuidados ao final da vida de pessoas com doença avançada. Uma conduta médica portátil difere de uma instrução prévia, pois se aplica apenas a pessoas com doença avançada, fornece um plano de tratamento na forma de condutas médicas para decisões de emergência e foca no estado atual da pessoa, não ao estado hipotético futuro.

Os familiares podem obter ajuda de pessoas que estão familiarizadas com os recursos da comunidade onde a pessoa idosa mora. O clínico geral da pessoa pode ser de ajuda para conseguir assistência local. Ou os familiares podem contratar um gerente de cuidados geriátricos para supervisionar os cuidados. Nos Estados Unidos, alguns membros da família que moram distante e optam por fornecer cuidados presenciais podem se beneficiar de proteções de emprego sob a Lei de licença médica familiar (Family Medical Leave Act, FMLA).