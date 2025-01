Normalmente, as instituições de hospedagem e cuidados são similares às comunidades assistidas. Elas destinam-se a pessoas que precisam de algum cuidado, particularmente cuidados pessoais. Instituições de hospedagem e cuidados, às vezes, são também chamadas de casas de repouso, casas de cuidados adultos ou casas de cuidados pessoais, fornecem um quarto, refeições, ajuda com as atividades diárias e, ocasionalmente, certos cuidados de saúde. Em instituições de hospedagem e cuidados, as pessoas normalmente vivem em quartos, como em um dormitório de faculdade, mais do que em apartamentos. Algumas instituições têm uma atmosfera muito caseira.

As instituições de hospedagem e cuidados não são reguladas tão de perto como as casas de repouso ou mesmo as comunidades assistidas. Muitas fornecem bons cuidados, mas algumas não. Algumas instituições tentam atender pessoas com necessidades muito diferentes. Por exemplo, pessoas mais jovens, muitas das quais têm transtornos de saúde mental mal tratados ou não tratados, vivem lado a lado com adultos mais velhos que não têm distúrbios de saúde mental. Em tais combinações, o adulto mais velho pode se sentir incomodado ou deslocado.

Os adultos mais velhos e seus familiares devem avaliar cuidadosamente uma instituição de hospedagem e cuidados. Eles podem perguntar o que a instituição oferece e assegurar-se de que os membros da equipe possam atender as necessidades dos residentes e tratá-los bem.