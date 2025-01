Cuidados de adultos mais velhos em seu domicílio

Vários novos modelos de cuidados de saúde foram desenvolvidos como uma maneira de as pessoas receberem cuidados de saúde domiciliar. O objetivo é fornecer uma melhor qualidade de cuidados e tratamento que mantenha os idosos fora de hospitais e casas de repouso, permitindo que permaneçam em suas casas e comunidade. Em geral, esses modelos envolvem serviços tradicionais de saúde domiciliar que foram expandidos para incluir outros serviços. Alguns deles estão sendo testados em diversas partes dos Estados Unidos e são conhecidos como projetos demonstrativos.

O modelo Demonstração da independência em casa (Independence at Home Demonstration, IAH) é patrocinado pelos Centros de Serviços da Medicare e Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CRM). Neste modelo, adultos mais velhos frágeis que não saem de casa facilmente recebem cuidados domiciliares de um médico ou outro profissional de saúde, como um enfermeiro ou médico assistente. O objetivo deste modelo é manter os idosos em casa e fora do hospital. Para serem elegíveis para este modelo de cuidados, os adultos mais velhos devem ser incapazes de sair de casa e ter 2 ou mais quadros clínicos crônicos.

O modelo Hospital em casa (Hospital at Home, HAH) permite que as organizações ofereçam cuidados hospitalares na casa da pessoa. A maioria dos participantes são idosos muito doentes. O objetivo deste modelo é diminuir o número de dias que uma pessoa passa no hospital, reduzir os custos hospitalares, melhorar a satisfação do paciente e melhorar os resultados. Na maioria dos casos, essas pessoas são geralmente estáveis, mas requerem cuidados especializados prolongados de nível hospitalar, como visitas diárias de um médico, enfermeiro ou médico assistente, e monitoramento diário de seu quadro clínico. Em 2020, o CMS lançou a iniciativa Cuidados hospitalares agudos no domicílio (Acute Hospital Care at Home, AHCAH) para fornecer aos hospitais maior flexibilidade para cuidar de pacientes em suas casas.

O modelo de Triagem, Tratamento e Transporte de Emergência (ET3) desenvolvido pelo CMS permite que as equipes de cuidados de ambulância tenham maior flexibilidade para decidir onde uma pessoa deve receber cuidados. Em vez de transportar uma pessoa para um pronto-socorro, a equipe de cuidados de ambulância, frequentemente em consulta com um profissional de enfermagem ou médico assistente, pode transportar a pessoa para um centro de atendimento de urgência ou consultório médico ou pode iniciar o tratamento na casa da pessoa, conforme indicado pelo profissional de enfermagem ou médico assistente. O profissional de enfermagem ou o médico assistente pode estar na ambulância ou disponível por “telessaúde".