Continuidade dos cuidados para adultos mais velhos

Os cuidados médicos para adultos mais velhos podem ser complicados. As pessoas frequentemente têm muitos profissionais de saúde diferentes em diferentes lugares. Problemas com transporte e viagens se tornam mais difíceis para as pessoas idosas. Os medicamentos que são cobertos pelo plano de receitas Medicare variam entre as empresas de seguros e mudam frequentemente. A assistência por uma equipe de profissionais de saúde sob a liderança de um clínico geral ou de um médico que se especializou no cuidado de adultos mais velhos (geriatra) é a melhor forma de lidar com essas complexidades.

A continuidade dos cuidados é um ideal no qual os cuidados de saúde são fornecidos para uma pessoa de maneira coordenada e sem interrupções, independentemente de todas as complexidades do sistema de saúde e do envolvimento de diferentes profissionais, em diferentes instituições de cuidados. Também, todas as pessoas envolvidas nos cuidados de saúde de uma pessoa, incluindo a pessoa que recebe os cuidados, se comunicam e trabalham entre si para coordenar os cuidados e estabelecer os objetivos para tal.

No entanto, nem sempre é fácil alcançar a continuidade dos cuidados, especialmente nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde é complicado e fragmentado. Quando a continuidade dos cuidados se perde, as pessoas podem não entender corretamente seus problemas de cuidados de saúde e podem não saber com qual profissional de saúde falar quando têm problemas ou dúvidas.

Desafios à continuidade dos cuidados A continuidade dos cuidados é uma preocupação especial para adultos mais velhos. Os adultos mais velhos são especialmente mais propensos a terem vários médicos e profissionais de saúde (cada um especializado em um sistema de órgãos ou problema) e, assim, de se alternarem de uma instituição de cuidados para outra (chamado transição de cuidados). Eles podem receber cuidados em vários consultórios de profissionais particulares, em um hospital, em um centro de reabilitação ou em uma instituição de tratamentos de longo prazo. Muitos médicos e outros profissionais de saúde Receber cuidados de vários médicos e outros profissionais de saúde pode interromper a continuidade dos cuidados de saúde de uma pessoa. Por exemplo, um profissional da área de cuidados de saúde pode não ter as informações precisas e atualizadas sobre os cuidados fornecidos ou recomendados por outros médicos. Esse profissional de saúde pode não saber os nomes dos outros médicos envolvidos, pode não pensar em contatá-los ou pode achar que entrar em contato com eles é logisticamente difícil. As informações sobre os cuidados podem ser mal comunicadas ou mal compreendidas, particularmente quando os adultos mais velhos têm distúrbios que afetam a fala, a visão ou a função mental (cognição), o que faz com que seja mais difícil para eles se comunicarem de maneira eficaz. As pessoas podem mencionar um detalhe importante para um profissional de saúde, mas não mencioná-lo para os outros. Para garantir que o cuidado seja contínuo (e excelente), todos os médicos envolvidos devem ter informações precisas, completas e atualizadas sobre o que os outros profissionais de saúde fizeram, especialmente sobre exames feitos e medicamentos receitados. Quando estas informações forem perdidas ou mal comunicadas pode ocorrer o seguinte: Testes diagnósticos podem ser desnecessariamente repetidos.

Medicamentos inapropriados ou outros tratamentos podem ser receitados.

Medidas preventivas podem não ser tomadas por que cada profissional de saúde presume que outra pessoa o fez. Médicos diferentes podem ter diferentes opiniões sobre os cuidados de saúde de uma pessoa. Por exemplo, médicos em um hospital podem discordar do clínico geral de uma pessoa sobre se uma cirurgia é ou não necessária ou sobre se a pessoa deve ou não ir para uma casa de repouso após receber alta. A pessoa e os membros da família podem ficar confusos e sobrecarregados por diferentes opiniões entre os diferentes médicos. Pessoas que tomam muitos medicamentos, o que é comum entre os adultos mais velhos, podem usar diferentes farmácias para comprar os medicamentos receitados (por exemplo, a mais perto do consultório de cada especialista). Quando diferentes farmácias estão envolvidas, os farmacêuticos podem não saber todos os medicamentos que a pessoa está tomando e, portanto, não saberá como um medicamento que foi recentemente receitado interage com um atual. Várias instituições Mudar de uma instituição de cuidados para outra (transição de cuidados), como ir de um hospital para uma unidade de cuidados especializados, aumenta as chances de ocorrência de erros. Novos medicamentos podem ser receitados no hospital, e eles podem duplicar ou interagir negativamente com os outros medicamentos da pessoa. Por vezes, os medicamentos receitados anteriormente, e que ainda são necessários, podem ser omitidos de forma não intencional. Mesmo quando as mudanças nos medicamentos das pessoas são apropriadas, as mudanças podem não ser comunicadas a todos os profissionais de saúde envolvidos, como o clínico geral. Para prevenir tais problemas, a regulamentação atual nos Estados Unidos exige que as organizações de cuidados de saúde façam a reconciliação dos medicamentos sempre que a instituição de cuidados for alterada e sempre que novos medicamentos forem pedidos ou quando pedidos existentes forem solicitados novamente. A reconciliação dos medicamentos envolve comparar os pedidos de medicamentos de uma pessoa com todos os medicamentos que ela tomou previamente e logo, assegurar-se que nenhum medicamento foi duplicado ou omitido. Ao mudar de instituição de cuidados, os adultos mais velhos ou seus cuidadores devem perguntar aos profissionais de saúde se a reconciliação de medicamentos foi realizada. Se as pessoas não estiverem em uma unidade de assistência médica, elas e/ou seus cuidadores devem realizar a reconciliação de medicamentos por conta própria. As pessoas devem manter uma lista de seus medicamentos atuais, bem como uma lista dos medicamentos que tomavam anteriormente (e por que pararam de tomar). Então, depois que as pessoas realizaram consulta com um novo médico ou ingressaram ou saíram de um hospital ou outra unidade de assistência médica, elas devem verificar se algum medicamento novo receitado consta nessas listas. Se as pessoas identificarem qualquer um dos casos a seguir, elas devem conversar com o profissional de saúde imediatamente: Uma receita duplicada de um medicamento que já estavam tomando

Uma receita de um medicamento cuja administração precisou ser interrompida anteriormente

Um medicamento ausente, ou seja, que estavam tomando, mas que não está presente na lista de seus medicamentos atuais fornecida pela unidade É sempre uma boa ideia marcar uma consulta com o clínico geral logo após a alta do hospital ou de outra unidade de assistência médica (como um centro de reabilitação ou unidade de cuidados especializados). As pessoas devem trazer sempre sua lista atual de medicamentos, bem como os frascos dos próprios medicamentos. O médico pode então analisar todos os medicamentos e as orientações recomendadas no momento da alta. Muitas regras O sistema de saúde tem muitas regras que afetam a continuidade dos cuidados. As regras podem ser feitas pelo governo, pelas empresas de seguro ou pelas organizações profissionais para os profissionais de saúde. Por exemplo, algumas empresas de seguro limitam a quais hospitais a pessoa pode ir. O clínico geral da pessoa, se não for parte da equipe daquele hospital, pode ser incapaz de fornecer a assistência lá. Além disso, muitos clínicos gerais não prestam mais serviço em hospitais ou centros de reabilitação. Consequentemente, uma pessoa nesses ambientes pode ser tratada por novos médicos que não estão familiarizados com o histórico clínico da pessoa. É importante para a pessoa ou para o cuidador da pessoa garantir que todas as informações pertinentes foram fornecidas ao novo médico. Falta de acesso aos cuidados A continuidade dos cuidados pode ser interrompida quando as pessoas não têm acesso aos cuidados de saúde. Por exemplo, os adultos mais velhos podem perder uma consulta de acompanhamento por não terem meio de transporte. Eles podem não consultar um profissional de saúde por não terem seguro médico e não poderem pagar pelos cuidados de saúde. Outros problemas As pessoas podem se esquecer ou não ter conhecimento de que têm uma consulta com um profissional de saúde. Nem todos os profissionais de saúde participam de todos os planos de cuidados gerenciados da Medicare. Antes de consultar um novo médico, as pessoas com planos de cuidados gerenciados da Medicare devem verificar se o profissional de saúde é conveniado ao plano para não se depararem com custos inesperados.