As comunidades de cuidados contínuos são para adultos mais velhos que querem mudar apenas uma vez, para um lugar que fornecerá todos os cuidados de que precisam para o resto de suas vidas. Essas comunidades garantem que os residentes sejam cuidados dentro da comunidade apesar de sua saúde. As comunidades de cuidados contínuos podem também fornecer ajuda para os casais que desejam continuar vivendo juntos ou pelo menos próximos um do outro, apesar de um dos parceiros precisar de mais assistência do que o outro pode fornecer.

As pessoas podem começar vivendo independentemente em uma casa ou apartamento, semelhante à vida em uma comunidade de aposentados. Mas depois, se a saúde se deteriorar, as pessoas podem se mudar para uma comunidade assistida e finalmente para uma casa de repouso, tudo na mesma propriedade. As comunidades de cuidados contínuos oferecem a segurança dos cuidados contínuos em um lugar, sem ter que ir muito longe.

Muitas dessas comunidades possuem edifícios comunitários para eventos sociais organizados, salas de jantar, clubes, centros esportivos, passeios planejados e opções de férias. Elas podem oferecer acesso no centro para profissionais de saúde e serviços, como tratamento de feridas, monitoramento da pressão arterial, exames laboratoriais, radiografias e auxílio para administração de medicamentos conforme prescrito.