As comunidades de aposentadoria são projetadas para pessoas que podem viver de forma independente, mas que precisam de ou querem alguma ajuda, principalmente com o cuidado da casa. Alguns adultos mais velhos escolhem se mudar para uma comunidade de aposentadoria antes que precisem de ajuda adicional. Eles podem se mudar porque não querem a responsabilidade de manter uma grande casa e um jardim ou porque ficaram sozinhos ou isolados.

As comunidades de aposentadoria consistem em um grupo de apartamentos, condomínios ou casas independentes. Essas comunidades fornecem alguns serviços, como manutenção no interior e exterior, transporte, instalações de lazer, alguns serviços de enfermagem no local e a oportunidade de ter refeições comunitárias, serviços de lavanderia, assim como limpeza e manutenção da casa. Esses serviços permitem que os adultos mais velhos que funcionam razoavelmente bem vivam de forma independente. As comunidades de aposentadoria podem organizar atividades em grupo, como viagens, jogos à noite ou palestras feitas por convidados. Algumas têm instalações para atividades recreativas, como piscinas e campos de golfe. As casas são especialmente projetadas para os adultos mais velhos. Por exemplo, elas podem ser térreas, ter portas acessíveis por cadeira de rodas e barras de apoio e outros dispositivos já instalados nos banheiros. As comunidades de aposentadoria permitem que algumas pessoas posterguem a mudança para uma instituição que fornece mais cuidados intensivos de longo prazo.

Algumas comunidades de aposentadoria são parte de uma comunidade de cuidados contínuos. As comunidades de cuidados contínuos (também chamadas de comunidades de aposentadoria com cuidados contínuos) fornecem os cuidados que as pessoas precisam para o resto de suas vidas.

Devido à grande variedade das comunidades de aposentadoria, as pessoas devem fazer perguntas para certificar-se de que a comunidade que estão considerando é adequada para eles:

Há alguma taxa de adesão além da taxa mensal? Quais serviços, atividades e conveniências estão incluídos na taxa mensal?

Quais serviços, atividades e conveniências estão disponíveis? Há banco, cabeleireiro, agência dos correios, armazém? Há transportes frequentes disponíveis para o comércio local, consultórios médicos e outras instalações de cuidados de saúde? Quais atividades físicas e sociais estão disponíveis?

Qual é a idade mínima para viver na comunidade?

As instalações estão bem cuidadas? As unidades de moradia e suas instalações são agradáveis? Há estacionamento suficiente?

Há pessoas de serviço para ajudar?

As refeições são fornecidas?