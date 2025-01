As comunidades assistidas são concebidas para pessoas que necessitam de alguma ajuda com atividades diárias (por exemplo, para tomarem banho, vestirem-se ou tomarem seus medicamentos conforme prescrito). Essas comunidades podem ajudar os adultos mais velhos que têm problemas de memória, que ficam confusos ou que têm algum problema físico. Algumas comunidades têm unidades especiais para pessoas com demência onde os residentes podem ser monitorados de perto. As comunidades assistidas podem também fornecer ajuda para casais que desejam continuar vivendo juntos apesar de um ou ambos os parceiros precisarem de mais assistência do que aquela que o outro pode fornecer.

As comunidades assistidas variam de pequenas e caseiras a grandes e sofisticadas. Os residentes podem ter seu próprio apartamento ou um quarto com um banheiro ou podem compartilhar um quarto e banheiro com outro residente. Essas comunidades fornecem refeições, ajuda com as atividades diárias (incluindo cuidados pessoais), e oferecem algumas atividades recreativas e sociais. Um plano de serviços é desenvolvido com cada residente para ajudar a determinar quais serviços e atividades precisam ou desejam. A disponibilidade de supervisão e vigilância da assistência médica, bem como as atividades e serviços específicos oferecidos, varia bastante, às vezes, de comunidade para comunidade. Além disso, as regulamentações para essas comunidades diferem de estado para estado.

Quando as pessoas precisam de tratamento intensivo, elas podem ter que se mudar para outra instituição, como um hospital ou centro de reabilitação. Eles podem voltar para a comunidade assistida se forem capazes. Mas para manter seu espaço enquanto estão fora, eles devem continuar pagando por isso.

Você sabia que...

As pessoas que se mudam para comunidades assistidas normalmente precisam de ajuda com as atividades diárias porque têm algum problema de saúde que limita sua capacidade de funcionar independentemente. A quantidade de ajuda oferecida varia consideravelmente de comunidade para comunidade. Cada vez mais, o objetivo é ajudar adultos mais velhos em comunidades assistidas a permanecerem lá pelo resto de suas vidas.