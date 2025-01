Várias casas de repouso oferecem serviços que antes acreditava-se serem oferecidos apenas em hospitais, como administração contínua de oxigênio e líquidos ou medicamentos administrados pela veia (terapias intravenosas).

Quase todas as casas de repouso fornecem reabilitação, incluindo física, ocupacional e, às vezes, respiratória, além de fonoaudiológica. Muitas pessoas são admitidas nas casas de repouso especialmente para reabilitação, mas depois recebem alta para suas casas após várias semanas.

Dentistas e especialistas médicos, como podólogos, oftalmologistas, neurologistas ou psiquiatras podem examinar e tratar os residentes no local. Mas, quase sempre, as pessoas com problemas específicos têm que ser transportadas para um local diferente para tratamento. Nos Estados Unidos, a Medicare deve cobrir todos os custos de transporte para consultas médicas necessárias.

Algumas casas de repouso têm unidades especiais para pessoas com demência. Essas unidades são cuidadas por enfermeiros treinados especialmente. Muitas casas de repouso fornecem cuidados para pessoas que estão em fase terminal.

Todas as casas de repouso oferecem acesso a membros da equipe interdisciplinar da unidade, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e farmacêuticos. As assistentes sociais ajudam os residentes a se acostumarem com as casas de repouso e, quando apropriado, ajudam os residentes a retornarem para suas casas ou a um nível reduzido de cuidados. Eles identificam os residentes que estão sozinhos e retirados, e ajudam os residentes, membros da equipe e familiares a se comunicarem entre si. Eles também podem ajudar os residentes e familiares a se organizarem quanto à questão financeira. Por exemplo, eles podem mostrar aos familiares como solicitar a cobertura da Medicare e da Medicaid. Os assistentes sociais frequentemente ajudam a coordenar os cuidados fornecidos pelos diferentes profissionais de saúde em uma casa de repouso. Esses médicos trabalham juntos para que cada residente funcione tão bem quanto possível e tenha a melhor qualidade de vida possível.

Ainda que as casas de repouso se assemelhem a hospitais mais do que a casas, muitas delas estão tentando passar de um ambiente mais institucional com regras e regulamentos para um ambiente mais caseiro que dê aos residentes mais controle sobre seus cuidados. Algumas casas de repouso permitem animais domésticos, animam os residentes a manterem seus passatempos ou a desenvolverem novos, e fornecem muitas oportunidades de contato entre os residentes e pessoas de todas as idades que vivem na comunidade próxima à casa. Fornecer este tipo de ambiente é complicado porque os residentes de casas de repouso estão normalmente doentes e frágeis. Muitas casas de repouso têm salas de jantar, salas de recreação, salão de beleza, pátios e jardins. Todas as casas de repouso fornecem atividades recreativas e sociais.

As casas de repouso são supervisionadas pelo governo. Para monitorar e avaliar a qualidade nas casas de repouso, os departamentos de saúde do estado realizam pesquisas e inspeções e entrevistam os residentes e membros da equipe. Uma cópia desta avaliação é mantida na casa de repouso e pode ser analisada pelos residentes e seus familiares. As casas de repouso também usam outros programas que monitoram e ajudam a melhorar a qualidade dos cuidados.

A pandemia da COVID-19 destacou uma série de problemas com a qualidade dos cuidados em casas de repouso e fez com que os inspetores governamentais olhassem com mais atenção para os cuidados em casas de repouso. Em resposta, os inspetores forneceram treinamento avançado para a equipe de casas de repouso sobre controle de infecção, e alguns estados exigem que as casas de repouso tenham equipe em tempo integral com experiência em prevenção de infecção.