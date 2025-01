Ambientes para cuidados de adultos mais velhos

Cuidados pós-agudos são os cuidados prestados imediatamente após alta hospitalar para pessoas que requerem mais assistência do que podem obter em casa, mas que não necessitam expressamente de cuidados de longo prazo. Os centros de cuidados pós-agudos oferecem uma série de serviços de saúde, incluindo cuidados de enfermagem especializados e reabilitação física e ocupacional para ajudar as pessoas a recuperar sua força e funcionalidade. A maioria das pessoas acaba retornando para sua residência. Algumas, todavia, não recuperam toda a sua funcionalidade e podem necessitar de cuidados de longo prazo.

A perspectiva de precisar de serviços de cuidados em longo prazo preocupa muitos adultos mais velhos. A probabilidade de necessitar de cuidados de longo prazo aumenta bastante conforme a pessoa envelhece porque os adultos mais velhos são mais propensos a desenvolver distúrbios crônicos e a apresentar problemas funcionais. Por quanto tempo os cuidados são necessários varia de semanas a anos e a indefinidamente.

Cuidados de longo prazo têm como foco ajudar as pessoas a manter sua funcionalidade. Isso as ajuda a realizar as atividades necessárias para cuidar de si mesmas e a viver da forma mais independentemente possível. Essas atividades incluem as atividades básicas diárias (como comer, vestir‑se, banhar‑se, arrumar‑se e andar) e outras atividades (como fazer compras, administrar as contas e as finanças, lavar a roupa e fazer limpeza de casa). Os cuidados de longo prazo incluem ajuda com cuidados de saúde, tais como medição dos sinais vitais, monitoramento do peso e administração de medicamentos. A maior parte das instituições de cuidados de longo prazo também fornecem atividades recreativas e sociais.

Muitas pessoas têm sua primeira experiência com os cuidados pós-agudos e de longo prazo após uma permanência no hospital. Durante uma doença ou após uma lesão, muitos adultos mais velhos perdem parte ou toda sua capacidade de cuidar de si mesmos. Assim, ainda que possam estar bem o suficiente para deixar o hospital, eles podem precisar ir para uma instituição de cuidados pós-agudos e de longo prazo para reabilitação e recuperação. Essa mudança pode ser física e psicologicamente exigente. As pessoas têm que se ajustar a muitos rostos novos e a novas rotinas para dormir, banhar-se, vestir-se, comer e outras atividades diárias. A mudança acontece rapidamente, com pouco tempo para ajustes.

A maior parte das pessoas associa cuidados de longo prazo com uma mudança de residência:

Os adultos mais velhos podem estar particularmente preocupados com a mudança para uma instituição. As pessoas vivem em instalações por diversos motivos sociais e econômicos. Os motivos mais comuns são problemas físicos e/ou problemas com a função mental (cognição) além de falta de suporte social adequada.

O tipo de cuidados possíveis depende parcialmente das necessidades da pessoa (médica, funcional, social e emocional), preferências e recursos financeiros e sociais das pessoas, como seguro de cuidados de longo prazo, disponibilidade de programas de isenção estadual e desejo e capacidade dos familiares para ajudar. Uma pessoa pode ser capaz de viver em casa com ajuda do cônjuge. Outra pessoa com problemas semelhantes, mas sem apoio familiar pode precisar ir para uma casa de repouso. Aprender sobre os vários tipos de unidades de cuidados de longo prazo pode ajudar as pessoas a escolherem o momento e o lugar certo para os cuidados de longo prazo. Cada tipo de unidade de cuidados de longo prazo oferece diferentes serviços e níveis de assistência médica.

Depois que o tipo de cuidado necessário for determinado, uma instituição particular deve ser cuidadosamente escolhida. Mesmo em cada tipo, as instituições diferem consideravelmente em ambiente, serviços (incluindo assistência médica), atividades, condições de vida e regras. Algumas vezes, a diferença é simplesmente uma questão de o quanto as pessoas podem gastar, mas mesmo com preços muito elevados, a qualidade varia.

Tabela Tipos de cuidados de longo prazo Tabela