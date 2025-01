O motorista idoso

Em média, os motoristas idosos têm menos acidentes reais de carro por ano do que os motoristas jovens. No entanto, por dirigirem menos quilômetros do que os motoristas de meia‑idade, a média de acidentes de carro dos motoristas idosos por quilômetro rodado é maior. As taxas de acidentes começam a aumentar em torno dos 70 anos e aumentam mais rapidamente após os 80 anos. Para cada quilômetro dirigido, os motoristas idosos têm taxas mais altas de infrações de trânsito, acidentes e fatalidades do que todos os outros grupos acima dos 25 anos de idade. Deve-se observar que adultos mais velhos estão dirigindo por distâncias mais longas do que as gerações anteriores e estão mantendo sua carteira de motorista por mais tempo, e espera-se que essas tendências continuem.

Uma das infrações de trânsito mais comuns cometidas entre motoristas mais velhos é a falha na preferência de passagem (muitas vezes porque “olharam, mas não viram”). Também, os motoristas idosos têm mais dificuldade para incorporarem-se ao trânsito e podem ter problemas nas interseções, particularmente ao cruzarem à esquerda. Essas dificuldades têm sido atribuídas a

Dificuldade de avaliar várias informações simultaneamente (várias funções)

Dificuldade de julgar a velocidade de carros ou objetos que se aproximam

Redução do campo de visão

Contudo, os motoristas idosos são mais cuidadosos do que os motoristas jovens. Muitos motoristas idosos que não apresentam quadros clínicos que prejudicam o raciocínio e o discernimento (por exemplo, demência) começam a limitar o quanto dirigem para melhorar a segurança. Eles tendem a evitar dirigir ao anoitecer e à noite, durante as horas de pico de trânsito ou durante condições atmosféricas perigosas. Além disso, motoristas mais velhos são multados com menos frequência por dirigir sob efeito de álcool.

É menos provável que os motoristas idosos tenham acidentes ao dirigirem em estradas curvas ou em alta velocidade. Para os motoristas idosos, os acidentes envolvendo um único veículo são menos prováveis. É mais provável que envolva vários veículos. É interessante destacar que o índice de acidentes tende a cair conforme o número de passageiros que estão no veículo quando os motoristas têm mais de 70 anos de idade.

Os acidentes envolvendo motoristas idosos têm mais probabilidade de causar lesões graves e fatalidades. A maior vulnerabilidade a lesões de motoristas idosos não é bem compreendida, mas pode ser decorrente da fragilidade física e da presença de um ou mais problemas de saúde, como osteoporose ou doença cardíaca. Além disso, é possível que os motoristas idosos estejam dirigindo um veículo menos preparado para acidentes. Embora o número de idosos que morreram em acidentes com veículos a motor também tenha diminuído, um número cada vez maior de idosos está envolvido em acidentes fatais em comparação a outras faixas etárias porque a população idosa vem aumentando.