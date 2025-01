Influências indiretas na saúde em adultos mais velhos

Adultos mais velhos que mantêm um contato social, mesmo que seja com seu cônjuge, com amigos ou através de interesses exteriores têm menos problemas de saúde. Por exemplo, adultos mais velhos casados ou que vivem com um companheiro tendem a gozar de melhor saúde do que os que vivem sozinhos. Adultos mais velhos que vivem com alguém também têm taxas de hospitalização e de entrada em casas de repouso mais baixas do que aqueles que vivem sozinhos.

Quando o idoso vive sozinho, não participa de interações sociais, ou ambos, é possível que novos problemas e sintomas não sejam relatados porque ninguém os percebe. Esses adultos mais velhos podem não ter ninguém para ajudá-los a tomar os medicamentos como indicado. Eles podem não preparar e comer refeições balanceadas porque comprometimentos físicos interferem, porque estão solitários ou porque não podem dirigir ou caminhar até um mercado. Os adultos mais velhos que vivem sozinhos são mais propensos a serem solitários e deprimidos.

Ocasionalmente, viver com um parente ou outra pessoa causa problemas. Os adultos mais velhos podem esconder ou minimizar os problemas de saúde porque não querem ser inconvenientes para as outras pessoas. Se algum membro de casa não estiver satisfeito com a combinação de vida, o adulto mais velho pode ser negligenciado ou maltratado (psicologicamente ou mesmo fisicamente).