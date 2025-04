Disfunções em adultos mais velhos

Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health

Alguns distúrbios ocorrem quase que exclusivamente em adultos mais velhos. (Consulte também Considerações gerais sobre o envelhecimento.) Por vezes, eles são chamados de síndromes geriátricas (geriátrico se refere aos cuidados médicos dos adultos mais velhos).

Outras doenças afetam pessoas de todas as idades, mas podem causar sintomas ou complicações diferentes nos adultos mais velhos. A seguir, alguns exemplos:

Glândula tireoide hipoativa (hipotireoidismo): normalmente, os jovens ganham peso e se sentem lentos. Nos adultos mais velhos, o primeiro ou principal sintoma pode ser a confusão.

Glândula tireoide hiperativa (hipertireoidismo): normalmente, os jovens ficam agitados e perdem peso. Ao contrário, os adultos mais velhos podem ficar sonolentos, isolados, deprimidos e confusos.

Depressão: normalmente, os jovens ficam chorosos, isolados e visivelmente infelizes. Às vezes, os adultos mais velhos não parecem infelizes. Ao contrário, eles ficam confusos, esquecidos e apáticos, perdem interesse em suas atividades habituais ou parecem solitários.

Ataque cardíaco: normalmente, os jovens têm dor no peito. Os adultos mais velhos podem não ter dor no peito, mas podem ter dificuldade para respirar ou dor abdominal. Eles podem suar muito, sentir-se cansados de repente, desmaiar ou ficar confusos.

Perfuração abdominal: um órgão no trato digestivo, como o estômago ou o intestino, ocasionalmente se rasga (perfura), causando infecção séria generalizada na cavidade abdominal. Normalmente, os jovens têm dor abdominal severa e febre, e sentem o abdômen apertado. Ao contrário, os adultos mais velhos podem não ter nenhum desses sintomas. Ao invés disso, eles podem ficar confusos ou se sentirem muito fracos.

A confusão que esses distúrbios causam nos adultos mais velhos costuma ser confundida com demência.

Os adultos mais velhos frequentemente têm mais de um distúrbio ao mesmo tempo. Cada distúrbio pode afetar o outro. Por exemplo, a depressão pode agravar a demência e uma infecção pode piorar o diabetes.

Entretanto, os distúrbios já não têm os mesmos efeitos incapacitantes ou devastadores que tiveram nos adultos mais velhos. Os distúrbios que antes podiam resultar em morte para adultos mais velhos, como ataques cardíacos, fraturas do quadril e pneumonia podem frequentemente ser tratados e controlados. Com tratamento, muitas pessoas com distúrbios crônicos, como diabetes, distúrbios renais e doença arterial coronariana, podem permanecer funcionais, ativas e independentes.

Tabela Alguns distúrbios que afetam principalmente os adultos mais velhos Tabela