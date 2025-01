Qualidade de vida em adultos mais velhos

As pessoas devem conversar com os seus médicos e outros profissionais de saúde sobre a sua qualidade de vida e o efeito dos seus problemas de saúde na sua vida. As pessoas e os profissionais de saúde devem trabalhar juntos para definir os objetivos de saúde. Mesmo as pessoas com demência ou comprometimento cognitivo leve podem informar seus objetivos e preferências quando os profissionais de saúde recorrem a explicações e perguntas simples. Pode ser útil ter familiares presentes durante a discussão de objetivos de uma pessoa com comprometimento cognitivo.