A incapacidade de ejacular (anejaculação) geralmente é causada pela incapacidade de atingir o orgasmo (anorgasmia). Geralmente ocorre como parte da disfunção erétil (Consulte também Considerações gerais sobre a função sexual e a disfunção em homens. Consulte Ejaculação precoce e Ejaculação retrógrada.)

Geralmente a causa é a cirurgia de próstata porque

Os nervos entre a medula espinhal e o pênis podem ser lesionados durante a cirurgia pélvica.

A remoção da próstata e das vesículas seminais durante a cirurgia de câncer de próstata elimina a capacidade de fabricar sêmen (estas glândulas estão envolvidas na fabricação do sêmen).

Outros problemas de saúde que causam danos aos nervos do pênis, bem como algumas doenças mentais e alguns medicamentos que são usados para tratá-los, também podem afetar a capacidade de ejacular.

A ejaculação retrógrada às vezes pode resultar na ausência de sêmen visível.

Dependendo da causa, a anejaculação pode ocorrer com ou sem o orgasmo. Para fazer um diagnóstico de anejaculação, o médico toma por base os sintomas do homem, os resultados dos exames e, caso ele consiga ter o orgasmo, um exame de urina. A ausência de sêmen em uma amostra de urina obtida depois de um orgasmo indica a anejaculação, enquanto a presença de uma grande quantidade de sêmen indica ejaculação retrógrada.

O tratamento da ejaculação depende da causa e pode incluir interromper o uso de medicamentos que podem estar causando o problema, realizar psicoterapia ou usar medicamentos por via oral como pseudoefedrina e/ou imipramina para ajudar a promover a ejaculação. Se o objetivo da terapia é colher sêmen para inseminação, o homem pode utilizar a estimulação vibratória peniana ou o médico pode aplicar sinais elétricos no reto do paciente para ativar os nervos responsáveis pela ejaculação (terapia de eletroejaculação). Não existe tratamento no caso de a anejaculação ser causada pela remoção da próstata e vesículas seminais. Em pacientes inférteis que não conseguem produzir sêmen, o esperma pode ser extraído diretamente dos testículos e usado para reprodução assistida, como fertilização in vitro (IVF) ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).