A ejaculação retrógrada é um quadro clínico no qual o sêmen é ejaculado para trás na bexiga ao invés de sair através do pênis

(consulte também Considerações gerais sobre função e disfunção sexual em homens).

Na ejaculação retrógrada, a parte da bexiga que normalmente fecha durante a ejaculação (o colo da bexiga) permanece aberta, fazendo com que o sêmen vá para trás para a bexiga. Uma das causas mais comuns é a cirurgia de próstata devido ao aumento não canceroso da próstata. Outras causas comuns de ejaculação retrógrada incluem diabetes, lesões na medula espinhal, certos medicamentos e algumas operações cirúrgicas (incluindo cirurgia abdominal ou pélvica de grande porte).

Homens com ejaculação retrógrada ainda podem ter orgasmos. No entanto, a ejaculação retrógrada diminui a quantidade de sêmen ejaculada para fora do pênis. Às vezes, não sai sêmen. O quadro clínico pode causar infertilidade, mas não é prejudicial.

O médico faz o diagnóstico de ejaculação retrógrada se encontrar uma grande quantidade de sêmen na amostra de urina coletada logo após a ejaculação.