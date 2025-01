Duas técnicas são normalmente utilizadas para tratar a ejaculação precoce. Elas também ajudam a reduzir a ansiedade, que muitas vezes agrava o problema. Todas essas técnicas treinam o homem a vivenciar altos níveis de excitação, sem ejacular. Ambos envolvem a autoestimulação do pênis (enquanto se masturba) ou estimulação por uma parceira ou parceiro sexual até que o homem sinta que irá ejacular em breve. Quando feito com uma parceira ou parceiro sexual, a estimulação é primeiro pela mão e posteriormente, antes ou durante a relação sexual.

Na técnica parar-e-começar, a estimulação é interrompida. Com a técnica de aperto, o homem ou sua parceira ou parceiro sexual aperta por 10 a 20 segundos a parte do pênis onde a cabeça (glande) se encontra com o eixo, evitando a ejaculação e diminuindo a força da ereção. Em ambas as técnicas, a estimulação pode retomar após cerca de 30 segundos. Com a prática, mais de 95% dos homens aprendem a retardar a ejaculação entre cinco e dez minutos ou mais.